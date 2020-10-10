Нашли по спутнику загрязнителя океана у берегов Камчатки. СК расследует дело о массовой гибели животных

Исследования воды показали в Авачинском заливе превышения ПДН по фосфатам, железу, фенолам и аммонию.

Установлено судно, совершившее сброс у берегов Камчатки и уничтожившее тысячи морских животных

На Камчатке установили судно, сбросившее воды утром 23 сентября вблизи Халактырского пляжа. Идентифицировать нарушителя помогли фотографии со спутника, рассказал в субботу губернатор Камчатки Владимир Солодов.

По словам губернатора, хотя объем загрязнений был незначительным и экологическую катастрофу вызвать не мог, информацию передали в правоохранительные органы.

Солодов отметил, что система мониторинга уже позволяет находить всех нарушителей природоохранного законодательства, но ей не пользуются в полном объеме. Губернатор пообещал исправить ситуацию, чтобы те, кто позволяет себе загрязнять природу, не уходили от ответственности.

На Камчатке Следственный комитет расследует уголовное дело о гибели морских животных в Авачинском заливе. Исследования воды показали превышения ПДН по фосфатам, железу, фенолам и аммонию.