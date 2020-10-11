Красивые поздравления 11 октября в международный день девочек 2020

Праздник еще очень молодой. Впервые его отмечали в 2012 году.

У всех девочек мира есть свой собственный праздник

У всех девочек мира есть свой собственный праздник. Выражением признания их прав, а также того, что существуют особые проблемы, присущие только им, стало провозглашение Генеральной Ассамблеей ООН 11 октября Международным днем девочек. Инициатором учреждения такой даты явилась Канада. Праздник еще очень молодой. Впервые его отмечали в 2012 году. Официальные мероприятия, проводимые в этот день, направлены на информирование общества о проблемах гендерного неравенства и дискриминации, насилия, домогательств и принудительного замужества в раннем возрасте. А различные тематические акции, встречи и семинары призваны подчеркнуть необходимость соблюдения всех социальных прав девочек.

День девочек международный —

Нужно отметить превосходно,



Желаю классно нарядиться,Чтоб все могли желания сбыться,Веселья чтоб на всех хватило,Любви полно чтоб в жизни было,Возможности чтоб радовали,Богатства чтоб на всё хватало,Чтоб жили вы и процветали,Желаемое получали,Проблем поток чтоб не тревожил,А жизнь — на рай была похожа!

Праздник сегодня самый красивый,

Самый кокетливый, нежный, игривый,

С днем девочек чутко тебя поздравляю,

Роскоши, счастья, здоровья желаю.

Быть всегда доброй, приветливой, милой,

Женственной, светлой и неповторимой,



Чтоб в жизни встречались лишь честные люди,И все у тебя замечательно будет!

Девочки — припевочки! Сколько бы вам ни было лет, никогда не забывайте, что вы самые прекрасные, утонченные и нежные существа на планете. Всегда верьте в чудеса, волшебство, принцев и розовых единорогов. Не позволяйте сказке покинуть вашу жизнь, не снимайте розовые очки, а просто живите и наслаждайтесь тем, что вас окружает. С Днем девочек!

С днем девочек сегодня

Принцесс поздравим наших,

Пусть с каждым днем становятся

Счастливее и краше.

Косички и кудряшки,



И платьица в горошек,Для вас найдем сегодняМы сотни слов хороших.

В ваш день международный

Любви желаем, ласки,

Пусть будет ваша жизнь

Волшебной доброй сказкой.

С Международным днем девчонок



Я поздравляю Вас, любимый мои.Пусть будет мир ваш очень звонок,Наполнен счастья и любви.

Пусть красота цветет, конечно,

Чтоб были повсюду лучше всех.

В делах пусть будет все успешно,

Сияют рядом радости и смех.

С Днем девочек международным



Ты поздравленье принимай.От грусти будь всегда свободной,И отдыхать не забывай.

Желаю быть тебе счастливой,

Семья гордится пусть тобой.

Такой же нежной будь, красивой,

Веселой, яркой, заводной.

Девочки, оденем юбки,



Это сделать нам не лень,Мы накрасим в красный губкиВ наш международный день!

Сходят пусть с ума мужчины,

Потеряют свой покой,

Поздравлять есть нас причина,

И дотронуться рукой!

Поздравляю всех в мире девчонок,



Вы прекрасны, вы милые леди!Пусть ваш смех будет весел и звонок,Пусть вам солнышко яркое светит!

Вам желаю я в счастье купаться

И в реальность мечты воплощать,

Лучезарно всегда улыбаться,

Чтоб, как звездочки, ярко сиять!

Срывая новый лист календаря,



День девочек сегодня отмечаем,Родительской любовью к ним горя,Своих «Джульет» заботой окружаем!

Желаем нашим Барби — поумнеть,

А Гермионам быть душевней и добрее,

Дюймовочкам — до принца долететь,

Алисам — в зазеркалье быть смелее!

Чудесней вас, на целом свете нет,



На всей земле, от края и до края,Всех девочек, больших и малых лет,От всей души, сердечно поздравляем!

С Днем милых девочек! И пусть растут счастливыми,

Как звезды, светлыми, как солнца свет, красивыми!

Оберегайте только крошек этих ласковых,

И пусть их жизни будут радостными сказками!

Им помогайте, научите быть послушными,



Всегда приветливыми, очень добродушными,Чтоб их глаза светились самой кроткой радостью,А каждый миг бы впечатлял добром и сладостью!

Быть девочкой прекрасно!

Девчонки, вы согласны?!

Ведь все мы так красивы

И слабость — наша сила!

В душе пусть доброта



У вас царит всегда!Купайтесь в счастье вечноИ будьте безупречны!

Источник: pozdravok.ru