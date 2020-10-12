Как ухаживать за орхидеей: Тонкости выращивания капризного растения, добиваемся цветения

После покупки орхидеи в цветочном магазине не стоит сразу пересаживать ее в новую почву.

После покупки орхидеи в цветочном магазине не стоит сразу пересаживать ее в новую почву

Большинство любителей комнатных растений утверждает, что орхидея — одна из самых требовательных и капризных цветков в доме. Несмотря на это, некоторым цветоводам удается развести на подоконнике буйный и яркий цветник. Любители растения назвали основные секреты такого успеха.

Когда необходима пересадка

После покупки орхидеи в цветочном магазине не стоит сразу пересаживать ее в новую почву. Такой процесс станет требовательным спустя 2-3 года, когда ее субстрат придет в негодность для полноценного развития. Однако если растение было приобретено по уценке, орхидею нужно проверить на наличие гнилых корней, которые в будущем могут стать причиной ее увядания.

Орхидея и подходящий субстрат

В дикой природе орхидея растет и цветет на коре дерева, где может получать достаточное количество дождевой воды. Домашнее растение требует специального субстрата, дабы надежно закрепиться в горшке.

Подбор горшка

Важным этапом является выбор горшка для капризной орхидеи. Большинство любителей растения рекомендуют брать прозрачные сосуды с дренажными отверстиями. Размеры нужно подбирать под само растение: ему должно быть комфортно.

Пересадка

Необходимый материал для пересадки орхидеи:

емкость с теплой водой;

горшок;



подготовленная почва;пенопласт.

Горшок с орхидеей помещается в емкость с водой. Затем растение необходимо аккуратно вытащить, а корни вычистить от остатков субстрата. Сухие и сгнившие обрезаются, а края рекомендовано обработать зеленкой.

В подготовленной горшок насыпается немного субстрата, а затем кладется кусок пенопласта под основание. Орхидея ставится и полностью засыпается. Поливать растение необходимо не ранее, чем через неделю.

Способы, которые помогут орхидее зацвести

Шоковая терапия

Данный метод подразумевает сделать шок для растения. Орхидея убирается на 3 дня в темное место, а затем вновь возвращается в солнечное. Метод может сработать только тогда, когда цветок полностью здоров.

Цитокининовая паста

Небольшое количество препарата наносится на спящую почву. Любители растения могут наблюдать цветение спустя пару недель. Использовать пасту можно в качестве средства для размножения.

Источник: rsute.ru