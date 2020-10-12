Гороскоп на понедельник 12 октября: Близнецам понадобится терпение, чтобы не разругаться с близкими в пух и прах

Дев ждет весьма удачный день, возможно, не придется отдыхать, но зато решится масса проблем и вопросов. Главное не обострять конфликтов с родственниками или любимым человеком.

Астропрогноз на 12 октября

Овен, ни в коем случае не конфликтуйте, наоборот – миритесь! Неплохо будет сейчас уделить больше времени своему хобби. И не бойтесь тратить деньги, они вернутся к вам.

Тельцу, что бы ни произошло в их жизни, нужно сохранять невозмутимость, чтобы остаться победителем. Нерешенные вопросы на работе стоит закрыть. На критику со стороны окружающих не обращайте внимания и не реагируйте слишком остро.

Близнецам понадобится терпение, чтобы не разругаться с близкими в пух и прах. Материальные проблемы лучше не накапливать, но в долг не берите. А вот любовные дела Близнецов пойдут на лад.

Рака могут ожидать внезапные перемены в лучшую сторону. Стоит обратить внимание на здоровье и при признаках недомогания позволить себе отдых. Женщинам полезно заняться своей внешностью. Можно потратить часть денег на обновление гардероба

Льву стоит умерить гордыню и быть с любимым человеком мягче. Ваша вспыльчивость грозит серьезными размолвками. От дружеских посиделок с горячительными напитками лучше отказаться, они могут закончиться крупными ссорами.

Дев ждет весьма удачный день, возможно, не придется отдыхать, но зато решится масса проблем и вопросов. Главное не обострять конфликтов с родственниками или любимым человеком.

Весы могут встретить на своем пути неприятных людей либо наткнуться на энергетические преграды, но ваши запасы энергии будут практически неиссякаемыми и вы со всем справитесь. Можно браться за новые дела, ставить перед собой новые цели.

У Скорпионов день будет весьма успешным, в отношениях с любимым человеком появится гармония, а одинокие представители знака могут начать отношения. День принесет немало хороших новостей и приятных сюрпризов.

Стрельцу стоит последить за своим языком. Не говорите того, в чем вы не уверены. Ваши слова могут быть использованы в дальнейшем против вас. Свои планы также пока держите в секрете. Одиноких представителей знака ждет интересное знакомство.

У Козерога на работе представится шанс проявить себя. Будьте во всем впереди: это повлияет на ваше денежное вознаграждение. И держитесь увереннее. А вот дома, чтобы избежать ссор, стоит проявить мягкость.

Водолея ждет день похожий на зебру, ну или вам так покажется. В любом случае настроение у вас будет на высоте, это стоит использовать для решения трудных вопросов. Возможна судьбоносная встреча с будущим возлюбленным.

Рыбам пора отправляться в отпуск, если есть такая возможность. Всем, кто по уши в делах и работе, лучше давать себе возможность отдохнуть вечером. Астрологи советуют не тащить негатив домой, оставляйте его на работе.

Источник: izvmor.ru