Апина, Овсиенко, Лада Дэнс, как сейчас живут звезды 90-х

В Сети 50-летнюю Ладу Дэнс раскритиковали за увеличение губ

Звезды 90-х Алена Апина, Татьяна Овсиенко и Лада Дэнс уже разменяли шестой десяток, однако на покой не собираются — записывают новые песни, снимают клипы, разводятся, выходят замуж, пускаются во все тяжкие и абсолютно не переживают по поводу цифр в паспорте.

Татьяна Овсиенко

Несколько лет назад в эфире программы «Сегодня вечером» Татьяна Овсиенко получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Александра Меркулова. И хотя жених, мягко говоря, был не самый завидный, во-первых, потому что роман со звездой 90-х у мужчины завязался, когда он был женат, во-вторых, избранник Татьяны являлся фигурантом громкого уголовного дела о покушении на одного бизнесмена и получил реальный срок, все-таки поклонники и представители СМИ ждали, когда же будет пышная свадьба. Увы, хотя с того момента прошло три года, замуж певица так и не вышла, а когда журналисты называют Александра «мужем» Овсиенко, обязательно поправляет их: «Он мне не муж пока, мы просто с ним вместе живем. А муж – это еще заслужить нужно. Когда начинают совместно жить – это большая работа. У нас все это в процессе», — заявила в недавнем интервью kp.ru артистка.

Ходили слухи, что с Меркуловым у Татьяны сложились напряженные отношения, более того мужчина поднимает руку на свою сожительницу, однако она опровергла эту информацию: «Весь день смеялась и продолжаю. Столько внимания давно не наблюдала к моей персоне. Может, сейчас, дай Бог, хоть корпоративы пойдут, все захотят посмотреть на меня — не избитую, живую и здоровую», — рассказала звезда 90-х «Стархиту». Синяки, которые на теле певицы заметили внимательные соседи, Татьяна объяснила «наследственным, сосудистым заболеванием». Кстати, Овсиенко исключила не только рукоприкладство в своей семье, но и пристрастие к выпивке, которое ей давно приписывают. Хотя от бокала вина или «50 грамм коньячка вечером» она не отказывается, а особую слабость питает к просекко.

Из-за пандемии финансовое положение артистки сильно пошатнулось, как, впрочем, и у многих других ее коллег. Концертов нет, а оплату счетов никто не отменял, при этом Александр, по словам Татьяны, в настоящий момент не работает, так что Овсиенко пришлось продать машину на которой она ездила на гастроли. При этом, как минимум в интервью, звезда 90-х уверяет, что у нее все хорошо.

Алена Апина

В личной жизни Алены Апиной все не так бурно, как у ее коллеги. В 2017 году певица развелась с супругом Александром Иратовым, после практически 25 лет совместной жизни: «У нас с Александром нет никаких разлучников и нет никакой большой глобальной причины для этого шага. Просто пришло время. Сегодня самое главное — это поменьше доставить проблем нашей дочери. Все остальное не изменить. Да и жизнь на этом не кончается», — писала артистка в Instagram. Несмотря на расставание, когда 53-летняя Алена снялась в провокационном клипе на песню «Близость», представ перед зрителями в нижнем белье, экс-муж тут же высказал ей свое недовольство: «Он позвонил и сказал: "Когда я был рядом, то все-таки держал тебя в рамках. Я думал, что ты умная". Сказал, что я сошла с ума, раз всем трусы показала», — делилась звезда 90-х со «Стархитом». Однако слова бывшего ее не остановили, и после «Близости» Апина снялась в еще одном горячем видео все того же режиссера Аслана Ахмадова только на песню «Девушка Бонда».

Спустя два года в интервью «АиФ» по случаю своего 55-летия Алена объясняла неожиданное появление на публике в нижнем белье так: «Клип на песню "Близость" всё-таки не про эротику, а про взрослую женщину, которая в любом возрасте, в любом состоянии при желании может оставаться красивой. И потом, пока я в хорошей форме, почему бы её не показать», — размышляла артистка вслух. Тогда же она сказала, что вряд ли еще раз пойдет на такой эксперимент: «Больше я в таких откровенных нарядах, наверно, уже не появлюсь на публике. Не потому, что плохо выгляжу. А просто, мне кажется, это был пик женской красоты».

В отличие от многих своих коллег, которые живут только благодаря старым хитам, Апина постоянно записывает новые песни и исполняет их на концертах: «Могу петь песни, которые не ждёт стопроцентный коммерческий успех. А ведь, наверное, могла бы и дальше колошматить бесконечно то, что от меня ждут — "Бухгалтера", "Ксюшу" и т.д. Но у меня есть свобода этого не делать. Сегодня я вольна писать свою музыку <...>. Главное — я получаю от этого огромное удовольствие», — уверяет Алена.

Лада Дэнс

В 90-е Ладу Дэнс называли секс-символом, но сама певица не раз признавалась, что ее это «звание» раздражает: «Если честно, меня это просто бесит. Я когда-то в 90-е выступала в коротких шортиках, потому что просто нечего больше было надеть и мне было удобно. Если вы посмотрите мои видео тех лет, это были очень энергичные танцы, активные и в такой одежды было легко. Я была молоденькая, маленькая ни о каком сексе вообще не думала. И когда началось со всех сторон "секс-символ", "секс-символ". Я ходила красного цвета, мне было дико не удобно», — признавалась артистка в интервью «МеньшеSlow».

В 51 года Ладу уже сложно чем-то смутить, она сама кого хочешь засмущает. Недавно артистка решила напомнить о себе и сняла новый клип, где танцует на пилоне. И хотя видео еще не вышло, зато у Дэнс теперь новое хобби: «Я очень довольна результатом: накачала мышцы, поняла, что теперь это мое новое увлечение, мой новый вид спорта. Я без пилона уже не живу практически, уже хочу в доме его установить», — рассказывала певица в интервью.

После развода с бизнесменом Павлом Свирским, которому звезда 90-х родила двоих детей, замуж Лада больше не выходила, хотя не скрывает, что была бы не против отправится под венец, просто нужно найти достойную партию:

«Мечтаю о второй половинке — не просто супруге, а настоящем партнере по жизни. Другими словами, ищу зрелого, мудрого, щедрого и сексуального интеллектуала», — говорила Дэнс в интервью «Стархиту». А пока мужа нет, артистка занимается карьерой и готовится к выпуску очередного альбома, над которым работала около трех лет.

Источник: АиФ