12.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Аномальную погоду пообещали по всей России

09:00 12.10.2020
0

На севере дневные отметки поднимаются выше нуля, а такое случается крайне редко в это время года.

% name% title
Аномалии — это отклонения от нормы, которые отличаются в разных частях России

“Вся вторая декада октября на всей территории нашей страны будет теплой. Это значит, что аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений”, — сказал Вильфанд.

Он также напомнил, что аномалии — это отклонения от нормы, которые отличаются в разных частях России.

В частности, уточнил собеседник агентства, не перестает удивлять погодой Якутия. На севере региона дневные отметки поднимаются выше нуля, а такое случается крайне редко в это время года. Температура превышает норму на 8-10 градусов.

Ранее Вильфанд заявил, что в Москву в ближайшие дни "вернется август". Так, уже во вторник и среду воздух может прогреться до 19 градусов, однако к выходным воздушные массы поменяют направление с южных на северные, и погода, вероятно, изменится, пояснил научрук Гидрометцентра.

аномалии погода тепло
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Готовы к зиме?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

То-ли вор, то-ли поджигатель бродил в доме №52 по ул. Ленина. Гоните таких в шею!
09:21 12-10-2020
То-ли вор, то-ли поджигатель бродил в доме №52 по ул. Ленина. Гоните таких в шею!
Когда закончится пандемия COVID-19, эксперт ответил
09:15 12-10-2020
Когда закончится пандемия COVID-19, эксперт ответил
2 главных церковных праздника 12 октября 2020 года: История и обычаи дня
09:03 12-10-2020
2 главных церковных праздника 12 октября 2020 года: История и обычаи дня
Душевные поздравления с именинами Ивана 12 октября 2020 года: Значение имени
09:00 12-10-2020
Душевные поздравления с именинами Ивана 12 октября 2020 года: Значение имени
Аномальную погоду пообещали по всей России
09:00 12-10-2020
Аномальную погоду пообещали по всей России
АН "Атлас" - это надежный и верный помощник на рынке недвижимости!
08:57 12-10-2020
АН
Плюсы пластиковых окон "Магистраль"
08:55 12-10-2020
Плюсы пластиковых окон
Автокредит за 1 день, ОСАГО за 30 минут всё дистанционно без прямого контакта с Вами
08:55 12-10-2020
Автокредит за 1 день, ОСАГО за 30 минут всё дистанционно без прямого контакта с Вами
Что вернет к жизни людей после COVID-19, рассказал Билл Гейтс
08:45 12-10-2020
Что вернет к жизни людей после COVID-19, рассказал Билл Гейтс
Почему желания не исполняются?
08:36 12-10-2020
Почему желания не исполняются?