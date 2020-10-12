Аномальную погоду пообещали по всей России

На севере дневные отметки поднимаются выше нуля, а такое случается крайне редко в это время года.

Аномалии — это отклонения от нормы, которые отличаются в разных частях России

“Вся вторая декада октября на всей территории нашей страны будет теплой. Это значит, что аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений”, — сказал Вильфанд.

Он также напомнил, что аномалии — это отклонения от нормы, которые отличаются в разных частях России.

В частности, уточнил собеседник агентства, не перестает удивлять погодой Якутия. На севере региона дневные отметки поднимаются выше нуля, а такое случается крайне редко в это время года. Температура превышает норму на 8-10 градусов.

Ранее Вильфанд заявил, что в Москву в ближайшие дни "вернется август". Так, уже во вторник и среду воздух может прогреться до 19 градусов, однако к выходным воздушные массы поменяют направление с южных на северные, и погода, вероятно, изменится, пояснил научрук Гидрометцентра.