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Не нашел портрет Ленина в кабинете у Зюганова Путин

10:16 12.10.2020 Фото: pixabay.com
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Политик уточнил, что, помимо портрета, у него есть бюст Ленина, а также набор значков "по ленинской тематике".
Он добавил, что считает Ленина гением.

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Зюганов заявил, что считает Ленина гением

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью "Комсомольской правде" прокомментировал замечание президента России Владимира Путина о своем кабинете.

Ранее во время проходящего по видеосвязи совещания глава государства удивился, что в кабинете Зюганова висит портрет Пушкина, а не Ленина.

"Здесь же — с левой руки, на видном месте, рядом висел портрет Ильича. Так камера стояла, что она только одну стену высвечивала", — объяснил позже лидер КПРФ.

Политик уточнил, что, помимо портрета, у него есть бюст Ленина, а также набор значков "по ленинской тематике".
Он добавил, что считает Ленина гением.

Источник: РИА Новости

вождь портрет Геннадий Зюганов Владимир Путин Ленин
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