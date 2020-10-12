Не нашел портрет Ленина в кабинете у Зюганова Путин

Политик уточнил, что, помимо портрета, у него есть бюст Ленина, а также набор значков "по ленинской тематике". Он добавил, что считает Ленина гением.

Зюганов заявил, что считает Ленина гением

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью "Комсомольской правде" прокомментировал замечание президента России Владимира Путина о своем кабинете.

Ранее во время проходящего по видеосвязи совещания глава государства удивился, что в кабинете Зюганова висит портрет Пушкина, а не Ленина.

Путина удивил портрет Пушкина у Зюганова за спиной pic.twitter.com/dsDUSJ52uC — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 6, 2020

"Здесь же — с левой руки, на видном месте, рядом висел портрет Ильича. Так камера стояла, что она только одну стену высвечивала", — объяснил позже лидер КПРФ.

Политик уточнил, что, помимо портрета, у него есть бюст Ленина, а также набор значков "по ленинской тематике".

Он добавил, что считает Ленина гением.

Источник: РИА Новости