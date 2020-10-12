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Призвала последовать ее примеру: $1 млн перечислила в фонд "Айастан" Ким Кардашьян

13:15 12.10.2020 Фото: instagram.com/kimkardashian
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-Мои мысли и молитвы с смелыми мужчинами, женщинами и детьми. Хочу, чтобы все помнили, что несмотря на расстояние, которое нас разделяет, мы не ограничены границами и мы единая армянская нация вместе, - добавила Ким.

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Ким Кардашьян призвала последовать ее примеру: она перечислит в фонд "Айастан" $1 млн

Знаменитая американская теледива Ким Кардашьян выступила с видеообращением к своим подписчикам, призвав их помочь Армении.
Американская телезвезда Ким Кардашьян перечислит миллион долларов Всеармянскому фонду "Айастан".

Кардашьян сообщила об этом в видеообращении, опубликованном на ее странице в Facebook. Теледива призвала своих подписчиков последовать ее примеру.

- Для меня большая честь быть частью сегодняшних глобальных усилий по поддержке ArmeniaFund Говорил о нынешней ситуации в Армении и Арцахе и беседовал со многими другими, чтобы привлечь внимание к кризису, что не допустить продвижения.
Мои мысли и молитвы с смелыми мужчинами, женщинами и детьми. Хочу, чтобы все помнили, что несмотря на расстояние, которое нас разделяет, мы не ограничены границами и мы единая армянская нация вместе.
ArmeniaFund напрямую помогает тем, кто пострадал в этот критический период, гуманитарной помощью через продукты питания, приют и медицинскую помощь.
Я буду жертвовать. 1 M, чтобы помочь им на местах и пригласить вас присоединиться ко мне. Независимо от того, помогаете ли вы просто повышать осведомлённость и публиковать публикации в социальных сетях или пожертвовать всего 1 1, каждая мелочь помогает.
Давайте сделаем это нашим самым успешным сбором средств.
Большое спасибо.

Отметим, что, по состоянию на 00:30 11 октября, Всеармянский фонд "Айастан" собрал уже 90,4 млн долларов.

Армения блогер призыв Ким Кардашьян
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