Жестко нарушают масочный режим жители Бердска

Как отметил глава региона, не все граждане, в том числе из группы риска, услышали, что ситуация сложная – необходимо, как это было весной и летом, использовать все каналы информации для проведения разъяснительной кампании.

Травников поручил жёстче контролировать ношение масок в транспорте

Губернатор Новосибирской области обозначил основные направления борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александр Щербатов в своём докладе на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона доложил о ситуации по соблюдению противоэпидемиологического режима в Новосибирской области. В результате проверок выяснилось, что чаще всего маски не носят в общественном транспорте.

Так, согласно мониторингу, в автобусах не надевают маски от 26% до 45% жителей. Так, была организована проверка в микроавтобусе №11 на остановке «Жилмассив Театральный». В транспорте без масок находилось 83% пассажиров. В дальнейшем данные планируется передать МВД и региональное м министерство транспорта, чтобы поработать с наиболее критичными маршрутами.Также много нарушителей и в районах области.

«Нарастание эпидпроцесса идёт и в районах области, особенно в прилегающих к мегаполису. Самые недисциплинированные – пассажиры общественного транспорта в Бердске. Там в маршрутных такси от 42 до 100 % пассажиров не носят маски. В Искитиме – 30% и более» – отметил Александр Щербатов.

Александр Щербатов призвал продолжать рейдовые проверочные мероприятия по соблюдению масочного режима в муниципалитетах, на общественном транспорте, в крупных торговых центрах, на предприятиях общественного питания.



Губернатор Новосибирской области дал поручение усилить контроль за соблюдением мер.

«Ситуация усложняется, но система здравоохранения справляется. Дополнительные ограничения на этой неделе пока не вводим, но необходимо усилить административную работу – контроль за соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер и информационную работу», – сказал Андрей Травников.

Как отметил глава региона, не все граждане, в том числе из группы риска, услышали, что ситуация сложная – необходимо, как это было весной и летом, использовать все каналы информации для проведения разъяснительной кампании. Также надо применять как можно более жёсткие меры к нарушителям масочного режима на общественном транспорте.

В регионе за прошедшую неделю сотрудники МВД, регионального Минтранса, Минпромторга и Роспотребнадзора провели 750 рейдов по выявлению и пресечению нарушений соблюдения санитарно-эпидемических норм, в том числе и масочного режима. К ответственности привлекли 178 человек. Такие же мероприятия будут проводить на этой неделе.