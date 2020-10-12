12.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Жестко нарушают масочный режим жители Бердска

17:00 12.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 0

Как отметил глава региона, не все граждане, в том числе из группы риска, услышали, что ситуация сложная – необходимо, как это было весной и летом, использовать все каналы информации для проведения разъяснительной кампании.

% name% title
Травников поручил жёстче контролировать ношение масок в транспорте

Губернатор Новосибирской области обозначил основные направления борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александр Щербатов в своём докладе на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона доложил о ситуации по соблюдению противоэпидемиологического режима в Новосибирской области. В результате проверок выяснилось, что чаще всего маски не носят в общественном транспорте.

Так, согласно мониторингу, в автобусах не надевают маски от 26% до 45% жителей. Так, была организована проверка в микроавтобусе №11 на остановке «Жилмассив Театральный». В транспорте без масок находилось 83% пассажиров. В дальнейшем данные планируется передать МВД и региональное м министерство транспорта, чтобы поработать с наиболее критичными маршрутами.Также много нарушителей и в районах области.

«Нарастание эпидпроцесса идёт и в районах области, особенно в прилегающих к мегаполису. Самые недисциплинированные – пассажиры общественного транспорта в Бердске. Там в маршрутных такси от 42 до 100 % пассажиров не носят маски. В Искитиме – 30% и более» – отметил Александр Щербатов.

Александр Щербатов призвал продолжать рейдовые проверочные мероприятия по соблюдению масочного режима в муниципалитетах, на общественном транспорте, в крупных торговых центрах, на предприятиях общественного питания.

Губернатор Новосибирской области дал поручение усилить контроль за соблюдением мер.

«Ситуация усложняется, но система здравоохранения справляется. Дополнительные ограничения на этой неделе пока не вводим, но необходимо усилить административную работу – контроль за соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер и информационную работу», – сказал Андрей Травников.

Как отметил глава региона, не все граждане, в том числе из группы риска, услышали, что ситуация сложная – необходимо, как это было весной и летом, использовать все каналы информации для проведения разъяснительной кампании. Также надо применять как можно более жёсткие меры к нарушителям масочного режима на общественном транспорте.

В регионе за прошедшую неделю сотрудники МВД, регионального Минтранса, Минпромторга и Роспотребнадзора провели 750 рейдов по выявлению и пресечению нарушений соблюдения санитарно-эпидемических норм, в том числе и масочного режима. К ответственности привлекли 178 человек. Такие же мероприятия будут проводить на этой неделе.

COVID-19 коронавирус маски пандемия транспорт Андрей Травников
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Носите маску в общественных местах?

Аноним, 12 октября 2020 18:22
Я так понимаю, наш губернатор уже освоился на своём посту на 100%!Меры где? Вранье и бардак в регионе!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскТрубы для водозабора сплавят через Бердский залив до НФС-2 на Обском море в Бердске
18:46 12-10-2020
Трубы для водозабора сплавят через Бердский залив до НФС-2 на Обском море в Бердске
Сколько выбросила на улицу с работы пандемия коронавируса в России, назвал Минтруд
18:19 12-10-2020
Сколько выбросила на улицу с работы пандемия коронавируса в России, назвал Минтруд
Признался в убийстве и расчленении аспирантки историк-"наполеон" Соколов
18:06 12-10-2020
Признался в убийстве и расчленении аспирантки историк-
БердскВозможно ли купить или застолбить место на кладбище до смерти в Бердске?
17:55 12-10-2020
Возможно ли купить или застолбить место на кладбище до смерти в Бердске?
Опубликовано расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2021 год
17:45 12-10-2020
Опубликовано расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2021 год
Пьяный педофил поцеловал в губы 6-летнюю девочку. Его засекли камеры возле школы
17:44 12-10-2020
Пьяный педофил поцеловал в губы 6-летнюю девочку. Его засекли камеры возле школы
Родная мать помогла сожителю изнасиловать свою 13-летнюю дочь
17:30 12-10-2020
Родная мать помогла сожителю изнасиловать свою 13-летнюю дочь
"За неприличные высказывания" снимут с должности депутата Лысакова Госдумы
17:15 12-10-2020
БердскЗаложники коронавируса: взаперти 5 дней ждет бригаду COVID-19 с подтвержденной инфекцией 33-летняя мама с тремя детьми в Бердске 1
17:15 12-10-2020
Заложники коронавируса: взаперти 5 дней ждет бригаду COVID-19 с подтвержденной инфекцией 33-летняя мама с тремя детьми в Бердске
Шок: На 40% больше заболевших коронавирусом нашли за неделю в Москве
17:08 12-10-2020
Шок: На 40% больше заболевших коронавирусом нашли за неделю в Москве