Пьяный педофил поцеловал в губы 6-летнюю девочку. Его засекли камеры возле школы

47-летний мужчина задержан сотрудниками правоохранительных органов — его подозревают в сексуальном надругательстве над шестилетней девочкой. Инцидент произошёл буквально у стен школы.

В Зеленоградске задержан педофил, надругавшийся над девочкой у стен школы

47-летний житель Зеленоградска задержан сотрудниками правоохранительных органов — его подозревают в сексуальном надругательстве над шестилетней девочкой. Инцидент произошёл буквально у стен школы.

9 октября шестилетняя девочка стала жертвой педофила: пьяный мужчина решил удовлетворить свои сексуальные потребности и совершил иные насильственные действия сексуального характера. Что именно — сотрудники СК РФ пояснять не стали, уточнив, что дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Известно, что подозреваемый попадает в руки правоохранительных органов уже не первый раз. Ранее он был судим за совершение преступления против жизни и здоровья граждан.

Расследование дела продолжается, рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.