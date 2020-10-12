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Пьяный педофил поцеловал в губы 6-летнюю девочку. Его засекли камеры возле школы

17:44 12.10.2020 Фото: pixabay.com
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47-летний мужчина задержан сотрудниками правоохранительных органов — его подозревают в сексуальном надругательстве над шестилетней девочкой. Инцидент произошёл буквально у стен школы.

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В Зеленоградске задержан педофил, надругавшийся над девочкой у стен школы

47-летний житель Зеленоградска задержан сотрудниками правоохранительных органов — его подозревают в сексуальном надругательстве над шестилетней девочкой. Инцидент произошёл буквально у стен школы.

9 октября шестилетняя девочка стала жертвой педофила: пьяный мужчина решил удовлетворить свои сексуальные потребности и совершил иные насильственные действия сексуального характера. Что именно — сотрудники СК РФ пояснять не стали, уточнив, что дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Известно, что подозреваемый попадает в руки правоохранительных органов уже не первый раз. Ранее он был судим за совершение преступления против жизни и здоровья граждан.

Расследование дела продолжается, рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

педофил рецидив
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