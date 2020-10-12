Налог на бездетность хотят ввести в России. Сколько платить и для кого будут исключения?

В России хотят ввести налог на бездетность

Члены общероссийской общественной организации «Совет матерей» предложили ввести налог для тех, кто отказывается заводить детей. Об этом сообщила председатель правления организации Татьяна Буцкая.

«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше», — рассказала Буцкая в эфире радио «Говорит Москва». Предполагается, что налог будет составлять 500 рублей в месяц.

Платить придется людям репродуктивного возраста, которые отказываются заводить детей. При этом налог коснется и мужчин, и женщин. Буцкая предлагает освободить от выплат только тех, кто по состоянию здоровья не может иметь детей.

В организации «Совет матерей» считают, что это решение поможет решить проблему с демографией в России. Кроме этого, новый налог станет выгоден для бюджета страны.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что индексация материнского капитала поможет в укреплении института семьи. Также это нововведение будет стимулировать рождаемость в России.