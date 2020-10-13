Леонид Агутин номинирован на премию "Грэмми-2021"

Обложка альбома La Vida Cosmopolita

На своей странице на Facebook музыкант и композитор Леонид Агутин поделился новостью о том, что его новый альбом "La Vida Cosmopolita" выдвинули на 5 номинаций 63-й премии "Грэмми-2021". Подробнее читайте далее в нашем материале.

Альбом российского певца может получить пять номинаций:

"Лучший альбом года"



"Лучший латинский поп-альбом""Лучший дуэт ""Лучшая аранжировка"

А также его клип Funky Cha номинирован на премию "Лучшее видео".

Певец и композитор Леонид Агутин считает: моложе мы не становимся, и чудес не бывает, но все, что в его силах, — он и так делает.

Под постом Леонида Агутина в комментариях поклонники поддержали артиста и пожелали ему победы в номинациях.

7 декабря состоится голосование за попадание в шорт-листы премии.

Источник: hochu.ua