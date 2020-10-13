Леонид Агутин номинирован на премию "Грэмми-2021"

На своей странице на Facebook музыкант и композитор Леонид Агутин поделился новостью о том, что его новый альбом "La Vida Cosmopolita" выдвинули на 5 номинаций 63-й премии "Грэмми-2021". Подробнее читайте далее в нашем материале.
Альбом российского певца может получить пять номинаций:
"Лучший альбом года"
"Лучший дуэт "
"Лучшая аранжировка"
А также его клип Funky Cha номинирован на премию "Лучшее видео".
Певец и композитор Леонид Агутин считает: моложе мы не становимся, и чудес не бывает, но все, что в его силах, — он и так делает.
Под постом Леонида Агутина в комментариях поклонники поддержали артиста и пожелали ему победы в номинациях.
7 декабря состоится голосование за попадание в шорт-листы премии.
Источник: hochu.ua