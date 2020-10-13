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Леонид Агутин номинирован на премию "Грэмми-2021"

10:44 13.10.2020 Фото: Facebook.com
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Альбом российского певца может получить пять номинаций.

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Обложка альбома La Vida Cosmopolita

На своей странице на Facebook музыкант и композитор Леонид Агутин поделился новостью о том, что его новый альбом "La Vida Cosmopolita" выдвинули на 5 номинаций 63-й премии "Грэмми-2021". Подробнее читайте далее в нашем материале.

Альбом российского певца может получить пять номинаций:

"Лучший альбом года"

"Лучший латинский поп-альбом"
"Лучший дуэт "
"Лучшая аранжировка"

А также его клип Funky Cha номинирован на премию "Лучшее видео".

Певец и композитор Леонид Агутин считает: моложе мы не становимся, и чудес не бывает, но все, что в его силах, — он и так делает.

Под постом Леонида Агутина в комментариях поклонники поддержали артиста и пожелали ему победы в номинациях.

7 декабря состоится голосование за попадание в шорт-листы премии.

Источник: hochu.ua

артист Грэмми-2021 номинация певец поклонники Леонид Агутин Facebook
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