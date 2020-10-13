7 секретов вечной молодости назвал основатель "ВКонтакте" и "Телеграм" Павел Дуров

Если вы вдвое моложе меня и ищете главный вывод, вот он: НИКОГДА НЕ ПЕЙТЕ АЛКОГОЛЬ. Как только вы откажетесь от алкоголя, вы перестанете заглушать свою интуицию, которая будет говорить вам, что для вас хорошо, а что плохо.

Павел Дуров, основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Телеграм", поделился секретами молодости

Павел Дуров, основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Телеграм", поделился секретами молодости. Их он проверил даже у Джареда Лето. Читайте в нашем материале семь правил для сохранения молодости от Павла Дурова.

Чтобы выглядеть лучше своего возраста, Павел выделил семь основных секретов. Их опубликовал в своем Телеграм-канале.

Дуров специально для этого провел опрос. Опрошенные программистом люди избегают алкоголя, много спят, не переедают и не едят мясо, дают телу умеренные и регулярные физические нагрузки, сокращают влияние стресса и живут в одиночестве.

Он признался, что принимает пищу дважды в день с перерывом в 6 часов или раз в день без перекусов, а трехразовое питание считает плохой привычкой. При этом Павел отметил, что не любит кардиотренировки и предпочитает гулять, кататься на велосипеде или плавать (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.).

Когда мне исполняется 36 лет, некоторые спрашивают, как мне удается выглядеть моложе своего возраста. Я задавал тот же вопрос многим людям, которые хорошо стареют (от Джареда Лето до случайного фитнес-тренера, который выглядит на 25 в 50). Вот что делают (и не делают) все эти молодые люди:

1. ИЗБЕГАЙТЕ алкоголя. Могут быть некоторые исключения, но в целом алкоголь (как и другие вызывающие привыкание вещества) делает людей менее здоровыми и визуально старше.

2. МНОГО спать. Сон — это когда ваше тело восстанавливается. Нельзя брать его на время: недосыпание в будние дни не может быть компенсировано пересыпанием в выходные.

3. НЕ переедать. Лишний вес заставляет людей выглядеть старше и связан с десятками болезней. Обычно я ем два раза в день в течение 6-часового перерыва или один раз в день, без перекусов. Есть 3+ раза в день — это просто (плохая) привычка.

4. УПРАЖНЕНИЯ. Умеренные, но регулярные упражнения делают людей здоровее и дольше живут. Лично я мало занимаюсь кардио (я предпочитаю ходить / ездить на велосипеде / плавать на открытом воздухе) и предпочитаю умеренные веса.

5. ПРЕДЕЛ стресса. Есть ментальные привычки, которые помогают. Это помогает верить, что все, что происходит, к лучшему. Стоические методы, такие как негативная визуализация и вообще не насрать, тоже работают. Жизнь рядом с природой облегчает все вышеперечисленное.

6. НЕ ешьте мясо. Есть морепродукты и рыба, пойманная в дикой природе, но выращенное на фермах красное мясо — это то, чего избегают большинство людей, которые выглядят моложе своего возраста. Я подозреваю, что нездоровая природа выращиваемого мяса связана с тем, как выращивают и убивают домашний скот (гормоны роста, корм и т. д.).

7. Живите В ОДИНОЧЕСТВЕ. Удивительно, но все, на первый взгляд молодые, мужчины среднего возраста, с которыми я разговаривал, большую часть своей жизни провели в одиночестве. Это может быть результатом их независимости от моделей сна / еды / поведения другого человека. Или это просто корреляция, и люди, независимые от нездоровых социальных норм, также независимы в своей личной жизни.

Интересно, что вы можете найти научные объяснения большинству этих моментов (даже последнее можно оправдать, например, есть несколько исследований, показывающих, что сон сам по себе улучшает качество сна). Я следую этим правилам уже более 10 лет, причем "больше спать" было самым трудным из-за характера моей работы.

Если вы вдвое моложе меня и ищете главный вывод, вот он: НИКОГДА НЕ ПЕЙТЕ АЛКОГОЛЬ. Как только вы откажетесь от алкоголя, вы перестанете заглушать свою интуицию, которая будет говорить вам, что для вас хорошо, а что плохо. Вы сами разберетесь со всем, что вам нужно знать, и не будете зависеть от советов других людей.

Источник: hochu.ua