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Сколько доходов потеряют школьники из-за пропущенных уроков во время карантина?

10:15 13.10.2020 Фото: pixabay.com
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Российские дети частично компенсировали потери очных школьных часов через дистанционный режим.

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Всемирный банк оценил потери учеников от карантина в российских школах

По оценкам Всемирного банка, весенний карантин в российских школах не пройдет бесследно: потери в обучении могут привести к снижению заработка школьников, когда они вырастут. Вторая волна пандемии несет риски нового закрытия школ.

Из-за закрытия российских школ на карантин в связи с пандемией COVID-19 ученики потеряют чуть больше трети обычного учебного года, что приведет к ухудшению их результатов в тесте PISA (международной программе по оценке образовательных достижений учащихся) и потенциально к снижению заработка, когда школьники станут взрослыми. Такой прогноз по России приводится в докладе Всемирного банка (ВБ) «COVID-19 и человеческий капитал (обновление экономического прогноза по Европе и Средней Азии)» (.pdf).

Потери очных школьных часов в России могут снизить будущие доходы школьников на 2,5% в год на протяжении всей жизни работника, исходя из среднего прогноза ВБ.

«Мы применили модель, которая позволяет перевести потери фактических школьных часов в потенциальное снижение результатов школьников в международном тесте PISA. Модель предполагает разные виды компенсации образования, такие как онлайн-обучение, а также использует разные прогнозы от пессимистичного до оптимистичного. По среднему прогнозу, российские школьники потеряют чуть больше трети учебного года. Также снижение результатов страны в тесте PISA можно конвертировать в потенциальные потери ВВП и будущих доходов работников», — сообщил РБК директор и постоянный представитель Всемирного банка в Российской Федерации Рено Селигманн.

«Исследования показали, что в США пропуск четырех месяцев учебы приводит к потерям 2,5% доходов в год на протяжении всей жизни работника. Подобные оценки можно экстраполировать и на российский контекст», — добавил Селигманн.

Ранее эксперты ВБ оценивали, что каждый год обучения в школе добавляет 8–9% к ожидаемым будущим доходам работника. Соответственно, если считать эту зависимость линейной, полная потеря одной трети учебного года снижала бы будущие заработки примерно на 3%. С учетом частичной компенсации дистанционным обучением потенциальная потеря дохода будет меньше.

Карантин в школах и вторая волна

Школы в России ушли на карантин в конце марта 2020 года, очные занятия не были возобновлены до ухода детей на летние каникулы. Из-за пандемии сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) была перенесена на июль.

Уроки в школах возобновились в сентябре, но к началу октября 3% российских школ снова ушли на карантин из-за коронавируса и сезонного гриппа. В Москве все школы с 5 октября были закрыты на двухнедельные каникулы вместо обычной одной недели отдыха. Школьники должны выйти на учебу 19 октября, но мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

В апреле—мае российские школьники не переставали учиться — был задействован удаленный формат обучения. ВБ учитывал, что российские дети частично компенсировали потери очных школьных часов через дистанционный режим. «Тем не менее, когда дети выпустятся из школы, их результаты пострадают из-за упущенных возможностей. Более уязвимые ученики понесут более значительные потери в обучении», — отмечал Всемирный банк в докладе об экономике России в июле (.pdf).

Как российское школьное образование смотрится на фоне других стран

Международное тестирование PISA проводится Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) каждые три года среди 15-летних учеников школ. Последнее исследование проводилось в 2018 году. По его итогам российские школьники показали результат ниже среднего по странам ОЭСР в навыках чтения и естественных науках и результат наравне с ОЭСР в математике. По сравнению с тестированием 2015 года российские результаты ухудшились.

Тем не менее, если взять результаты российских школьников в трех основных международных тестах (PISA, исследование качества чтения и понимания текста PIRLS и исследование качества математического и естественно-научного образования TIMSS), Россия попадает в число наилучших стран мира, отмечает ВБ. По комбинированному показателю, объединяющему PISA, PIRLS и TIMSS, Россия занимает девятое место в мире, в Европе уступая только Ирландии, Эстонии и Финляндии.

Однако, несмотря на хорошие показатели в навыках чтения и математики, российские ученики «не показывают столь же хороших результатов в навыках командного решения задач в сравнении со странами ОЭСР», хотя этого требуют занятия XXI века, указывал Всемирный банк в июльском докладе. Другая проблема: в российских школах, по утверждению института, распространен «буллинг (травля) и тревожность среди учеников».

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