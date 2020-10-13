Самоубийство после массового расстрела: 18-летнего Даниила Монахова нашли мертвым

По данным источника в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой.
Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии обнаружили тело молодого человека, подозреваемого в убийстве трех жителей Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина покончил с собой.
"Сотрудниками полиции совместно с представителями Росгвардии региона в ходе оперативно-разыскных мероприятий в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское Борского района Нижегородской области обнаружено тело 18-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в убийстве трех человек", - сказали в пресс-службе.
Источник: ТАСС