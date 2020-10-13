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Самоубийство после массового расстрела: 18-летнего Даниила Монахова нашли мертвым

12:10 13.10.2020 Фото: © Михаил Солунин/ТАСС
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Его искали в окрестностях села на протяжении всей ночи, и лишь недавно обнаружили вблизи окраины.

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Подозреваемого в убийстве четырех человек в Нижегородской области нашли мертвым

По данным источника в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой.
Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии обнаружили тело молодого человека, подозреваемого в убийстве трех жителей Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина покончил с собой.

"Сотрудниками полиции совместно с представителями Росгвардии региона в ходе оперативно-разыскных мероприятий в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское Борского района Нижегородской области обнаружено тело 18-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в убийстве трех человек", - сказали в пресс-службе.

Источник: ТАСС

застрелил массовый расстрел убийство Даниил Монахов
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