Самоубийство после массового расстрела: 18-летнего Даниила Монахова нашли мертвым

Его искали в окрестностях села на протяжении всей ночи, и лишь недавно обнаружили вблизи окраины.

Подозреваемого в убийстве четырех человек в Нижегородской области нашли мертвым

По данным источника в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой.

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии обнаружили тело молодого человека, подозреваемого в убийстве трех жителей Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина покончил с собой.

"Сотрудниками полиции совместно с представителями Росгвардии региона в ходе оперативно-разыскных мероприятий в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское Борского района Нижегородской области обнаружено тело 18-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в убийстве трех человек", - сказали в пресс-службе.

Источник: ТАСС