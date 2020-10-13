Что остановит пандемию COVID-19, рассказал эксперт

У людей может быть хроническое заболевание или предрасположенность к каким-либо болезням. Кроме того, у вакцинирующихся разный возраст, поэтому важно наличие возможности подобрать для каждого из них определенную вакцину.

Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину для профилактики COVID-19

Существование нескольких разных вакцин против вируса SARS-CoV-2, благодаря которым можно будет прививать самые разные группы населения в зависимости от медицинских показаний, станет фактором, способным остановить пандемию коронавирусной инфекции, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Он напомнил, что у людей может быть хроническое заболевание или предрасположенность к каким-либо болезням. Кроме того, у вакцинирующихся разный возраст, поэтому важно наличие возможности подобрать для каждого из них определенную вакцину.

"И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию", — пояснил глава РАН.

В начале августа Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее назвали "Спутник V". Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.

Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщал, что учреждение получило заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.

Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала в сентябре: всего в ней примут участие 40 тысяч человек. Сегодня проведение исследований одобрили ОАЭ. Помимо этого, тестирования пройдут в России и Белоруссии. Испытуемые, которым введут "Спутник V", будут находиться под медицинским наблюдением в течение 90 дней после инъекции.

Несколько недель назад Минздрав приступил к регистрации еще одной российской вакцины — "ЭпиВакКороны". Процесс планируют завершить к 15 октября.

Источник: РИА Новости