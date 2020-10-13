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Зачем нужен расчет потребительской корзины и почему от него хотят отказаться, ответили эксперты

14:15 13.10.2020 Фото: pixabay.com
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В состав потребительской корзины входят продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Для трудоспособного населения учитываются также обязательные платежи и сборы.

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Минтруд предупредил об отказе от расчета потребительской корзины

Одобренная правительством новая методика определения прожиточного минимума в России приведет к тому, что с 2021 года Минтруд перестанет рассчитывать стоимость потребительской корзины, сообщили РБК в министерстве.

Следствием перехода к новой методике установления прожиточного минимума в России станет отказ от расчета стоимости потребительской корзины, сообщила РБК пресс-служба Минтруда. Уже со следующего года, если соответствующие поправки в законодательство будут приняты, министерство перестанет рассчитывать стоимость минимального набора продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

Никаких иных целей, кроме установления прожиточного минимума, у расчета стоимости потребительской корзины не было, пояснили в Минтруде. «С учетом этого в дальнейшем Минтруд не планирует подсчитывать потребительскую корзину, поскольку методика установления прожиточного минимума изменилась», — указали в ведомстве.

Зачем в России оценивают потребительскую корзину

Само понятие потребительской корзины как минимального набора продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг было введено для установления прожиточного минимума, подчеркнули в Минтруде, пояснив, что расчет стоимости потребительской корзины не является статистическим наблюдением.

С 1997 года прожиточный минимум на душу населения и прожиточный минимум для всех основных социально-демографических групп — трудоспособное население, пенсионеры и дети — устанавливается каждый квартал на основе потребительской корзины.

В состав потребительской корзины входят продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Для трудоспособного населения учитываются также обязательные платежи и сборы. Действующая корзина (не пересматривалась с 2012 года) включает в среднем на одного взрослого человека в год 126,5 кг хлебобулочных изделий, 290 кг молока и молочных продуктов, 100,4 кг картофеля, 114,6 кг овощей, 60 кг фруктов, 58,6 кг мяса, 18,5 кг рыбы, а также 23,8 кг сахара и кондитерских изделий. Стоимость непродовольственных товаров и услуг для РФ в целом привязана к цене продовольственной корзины: 50% от ее цены составляют непродовольственные товары и еще 50% — услуги. Данные по ценам на продукты питания и непродовольственные товары Минтруду для расчетов предоставляет Росстат.

Состав продуктов питания в действующей потребительской корзине не соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения в части нормативов здорового питания и требует существенного пересмотра, признавали в Минтруде. В 2020 году в соответствии с требованиями законодательства состав потребительской корзины должен быть пересмотрен. Но Минтруд предложил перейти на новую методику расчета прожиточного минимума.

Источник: РБК

бедность доходы нищета потребительская корзина прожиточный минимум
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