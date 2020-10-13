Как хотят нажиться на российской вакцине в Киеве, стало известно

При этом, за лекарство придется значительно переплатить. А ведь есть возможность этого не делать: можно просто напрямую обратиться к России и договориться о прямых поставках.

Киев намерен нажиться на вакцине из России

Украина может получить российскую вакцину от COVID-19 через ЕС под видом европейской продукции, считает украинский политик и журналист Анатолий Шарий.

"Вакцина едет туда (в Евросоюз. — Прим. ред.), там она просто переливается. <…> И оно прилетает к нам уже не как российская вакцина", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Таким путем, считает политик, Киев получит препарат по сильно завышенным ценам, хотя для того, чтобы получить его напрямую от Москвы, "достаточно только желания Украины", так как Россия не против предоставить вакцину. Однако украинская власть отказывается от такого варианта из-за желания заработать на закупках через Европу, полагает Шарий.



"А это такая история, на ней можно нажить миллиарды", — подчеркнул политик.Он также отметил, что у него не вызывает сомнений эффективность российского препарата."Это вакцина. Я знаю, что она работает. Я уверен абсолютно, что закупившие ее страны не будут разочарованы в этой вакцине", — заявил он.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что поставки российской вакцины на Украину возможны, но для этого нужен запрос от Киева. Лидер политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что уже проверил российскую вакцину на себе. Однако украинский президент Владимир Зеленский посоветовал не верить таким заявлениям, а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. В середине августа Минздрав зарегистрировал препарат, получивший название "Спутник V". Кроме того, в России разрабатывается еще несколько вакцин.

Источник: РИА Новости