Одолжит $500 млн по "обоюдным интересам" Россия Белоруссии

По словам главы Минфина, это поддержит как белорусскую, так и российскую экономику.

Россия даст Белоруссии взаймы $500 миллионов

Совет ЕФСР одобрил предоставление Белоруссии кредита на $500 миллионов. Срок - до 10 лет. Об этом сообщил Минфин. Ранее глава ведомства Антон Силуанов объяснял, что предоставление кредита произойдёт по "обоюдному интересу".

Россия предоставит Белоруссии кредит на $500 миллионов на 10 лет. Ранее Антон Силуанов говорил, что предстоящий кредит - по "обоюдным интересам".

Министр финансов России Антон Силуанов назвал цель предоставления Белоруссии кредита. По словам главы Минфина, это поддержит как белорусскую, так и российскую экономику.

Силуанов отметил, что Белоруссия никогда не нарушала сроков возврата кредита и является очень хорошим и добросовестным заёмщиком. Кроме того, страна является очень близким торговым и экономическим партнёром России.

О предоставлении Россией кредита Белоруссии стало известно после переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. При этом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в случае прихода к власти не будет возвращать России эти деньги.

Источник: nsk.tsargrad.tv