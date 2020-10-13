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Одолжит $500 млн по "обоюдным интересам" Россия Белоруссии

17:30 13.10.2020 Фото: pixabay.com
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По словам главы Минфина, это поддержит как белорусскую, так и российскую экономику.

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Россия даст Белоруссии взаймы $500 миллионов

Совет ЕФСР одобрил предоставление Белоруссии кредита на $500 миллионов. Срок - до 10 лет. Об этом сообщил Минфин. Ранее глава ведомства Антон Силуанов объяснял, что предоставление кредита произойдёт по "обоюдному интересу".

Россия предоставит Белоруссии кредит на $500 миллионов на 10 лет. Ранее Антон Силуанов говорил, что предстоящий кредит - по "обоюдным интересам".

Министр финансов России Антон Силуанов назвал цель предоставления Белоруссии кредита. По словам главы Минфина, это поддержит как белорусскую, так и российскую экономику.

Силуанов отметил, что Белоруссия никогда не нарушала сроков возврата кредита и является очень хорошим и добросовестным заёмщиком. Кроме того, страна является очень близким торговым и экономическим партнёром России.

О предоставлении Россией кредита Белоруссии стало известно после переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. При этом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в случае прихода к власти не будет возвращать России эти деньги.

Источник: nsk.tsargrad.tv

белоруссия кредит протесты силовое подавление
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