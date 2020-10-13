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Покончил с собой 19-летний студент из-за несданной сессии

17:04 13.10.2020 Фото: pixabay.com
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При нем обнаружили предсмертную записку на 14 листов, где он винил руководство факультета, на котором учился.

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Студент МГИМО покончил с собой из-за сессии

Тело студента МГИМО обнаружили на западе Москвы, в предсмертной записке на 14 листов он обвинил руководство факультета в том, что не сдал сессию, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Вечером 12 октября в полицию поступило сообщение об обнаружении на Большой Очаковской улице тела мужчины с повреждениями, характерными для падения с большой высоты.
"Погибшим оказался студент МГИМО 2001 года рождения из Санкт-Петербурга. При нем обнаружили предсмертную записку на 14 листов, где он винил руководство факультета, на котором учился, в том, что не сдал сессию", - рассказал собеседник агентства.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти студента, уточнил источник.

Источник: РИА Новости

самоубийство сессия студент суицид МГИМО
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