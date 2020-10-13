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Полицейский задушил и закопал подругу-трансгендера Викторию Басаковскую из-за ревности в Искитимском районе

16:56 13.10.2020 Фото: vk.com
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20-летний сотрудник ППС признался в убийстве и показал место, где спрятал тело - в 700 метрах от с. Бурмистрово. В информации СК погибшая фигурирует как мужчина. Подозреваемого уволили из органов.

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К 18 годам Николай понял, что он Виктория и стал девушкой

Жестоко убили 23-летнюю девушку-трансгендера Викторию Басаковскую в Новосибирской области. По подозрению в убийстве сегодня, 13 октября, задержан ее бывший любовник — 20-летний сотрудник ППС. По данным СМИ, 5 октября он сам заявил ее в розыск как без вести пропавшую. А через неделю, тело погибшей нашли за селом Бурмистрово Искитимского района, где полицейский закопал тело задушенной.

По предварительным данным, подозреваемый после задержания во всем признался и сам показал место, где спрятал труп. Стоит отметить, что несколько дней Николая Басаковского (Викторию) икал как без вести пропавшего.

«5 октября около 11 часов ушел из дома №6 по улице Маяковского деревни Бурмистрово (Искитимский район) гражданин Басаковский Николай Александрович, 25. 09. 1996 года рождения и до настоящего времени не вернулся. На вид 25 лет. Рост 160-165 сантиметров. Волосы ниже плеч, глаза карие, был одет в серый спортивный костюм, белые кроссовки», — говорилось в ориентировке.

Именно так, как мужчину, называют убитую девушку-трангендера в Следственном комитете.

-13 октября 2020 года в 00 часов при осмотре участка местности, расположенного в 700 метрах от с. Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области, обнаружено тело 24-летнего жителя Дзержинского района Новосибирска с признаками насильственной смерти в виде следов удушения в области шеи. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 20-летний сотрудник ППС, - рассказала старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

По версии следствия, 5 октября 2020 года в утреннее время подозреваемый, находясь у себя дома в с. Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области, в ходе конфликта задушил своего знакомого, после чего вывез его тело за территорию поселка и скрыл.

В настоящее время задержанный сотрудник ППС допрошен следователем СКР об обстоятельствах убийства, с ним проводятся следственные действия. Вину в совершении преступления он признал. В ближайшее время планируется предъявить ему обвинение в совершении преступления и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В управлении МВД по Новосибирской области сообщили, что задержанного уволили из полиции.

-12 октября в полицию обратилась жительница Новосибирской области с заявлением о без вести пропавшем родственнике. В ходе работы по сообщению, сотрудниками уголовного розыска отрабатывались все версии безвестного исчезновения гражданина, в том числе, криминального характера. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность гражданина, причастного к совершению особо тяжкого преступления в отношении разыскиваемого. Им оказался сотрудник патрульно-постовой службы одного из отделов внутренних дел Новосибирска. Начальником регионального Главка принято решение об увольнении указанного сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, - пояснили в полицейском ведомстве.

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От редакции

Злая любовь?

Аноним, 13 октября 2020 17:07
Вот такая у нас полиция... Что дальше...

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