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Задолжал за отопление 122 000 рублей крупнейший бизнесмен Бердска Виктор Голубев

17:38 13.10.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Взыскать долг через суд требует с предпринимателя компания «Исктимская городская котельная» за поставленный ресурс в квартиры, принадлежавшие бердскому предпринимателю.

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Виктор Голубев имеет массу званий и наград, в том числе он является почетным жителем Бердска и Искитима

Сегодня, 13 октября, в Бердском городском суде состоялись предварительные слушания по иску «Искитимской городской котельной» к крупнейшему бизнесмену из Бердска Виктору Голубеву. Гражданское дело относится к категории «взыскание за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», сказано на сайте горсуда.

Судья Сергей Мельчинский назначил первое судебное заседание по гражданскому иску искитимской компании на 16 ноября.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», ООО «Искитимская городская котельная» взыскивает с бердского предпринимателя деньги за пользование теплом, предположительно, в новостройках. Вероятно, до продажи квартир в построенных домах в Искитиме они принадлежат застройщику — Виктору Голубеву. Значит, он как собственник должен оплачивать коммунальные услуги.

Исковое заявление поступило 8 сентября в связи с задолженность по отоплению.
- Истец требует ее взыскать. Квартиры расположены в Искитиме. Сумма 121 721 рубль, - уточнила помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

В ООО «Исктимская городская котельная» подтвердили факт подачи искового заявления и того, что начальник юридического отдела компании ездила во вторник в Бердский городской суд на предварительные слушания. Но предложили ответить на вопросы, изложенные в редакционном запросе.

Подробности — в ближайшее время.

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