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Продлят ли школьникам осенние каникулы из-за пандемии в Новосибирской области, рассказал министр

18:23 13.10.2020 Фото: Nso.ru
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По словам Федорчука, старт отдыха для детей и учителей планируется на конец октября, но каждая школа вправе самостоятельно выбрать дату. Рассматривается возможность продления каникул.

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Школьные каникулы в Новосибирской области могут продлить заявил министр образования Сергей Федорчук

В Новосибирской области могут продлить осенние школьные каникулы, об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук 13 октября.

По его словам, старт отдыха для детей и учителей планируется на конец октября, но каждая школа вправе самостоятельно выбрать дату. Рассматривается возможность продления каникул – этот вопрос пока только обсуждается и будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

«Уже за первые семь дней каникул станет ясно, какая ситуация с заражением, в зависимости от этого будут приниматься дальнейшие решения», — сказал Федорчук.

Среди школьников и учителей выявили 276 случаев заражения коронавирусом, из них 170 – дети. 209 классов в школах отправлены на карантин в 114 образовательных организациях. В детсадах региона 44 заболевших, среди них 24 ребенка. Также на карантине 27 групп по 21 детском саду.

заражение карантин коронавирус школьные каникулы Сергей Федорчук
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