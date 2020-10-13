Продлят ли школьникам осенние каникулы из-за пандемии в Новосибирской области, рассказал министр

По словам Федорчука, старт отдыха для детей и учителей планируется на конец октября, но каждая школа вправе самостоятельно выбрать дату. Рассматривается возможность продления каникул.

Школьные каникулы в Новосибирской области могут продлить заявил министр образования Сергей Федорчук

В Новосибирской области могут продлить осенние школьные каникулы, об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук 13 октября.

По его словам, старт отдыха для детей и учителей планируется на конец октября, но каждая школа вправе самостоятельно выбрать дату. Рассматривается возможность продления каникул – этот вопрос пока только обсуждается и будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

«Уже за первые семь дней каникул станет ясно, какая ситуация с заражением, в зависимости от этого будут приниматься дальнейшие решения», — сказал Федорчук.

Среди школьников и учителей выявили 276 случаев заражения коронавирусом, из них 170 – дети. 209 классов в школах отправлены на карантин в 114 образовательных организациях. В детсадах региона 44 заболевших, среди них 24 ребенка. Также на карантине 27 групп по 21 детском саду.