Ультиматум Тихановской: она дала Лукашенко 13 дней

В противном случае, по ее словам, республике грозят массовые протесты, национальная забастовка на предприятиях, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила главе республики Александру Лукашенко ультиматум.

Она заявила, что к 25 октября власти должны выполнить требования оппозиции.

"Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. <...> У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе. Насилие на улицах должно остановиться полностью. Все политзаключенные должны быть освобождены. <...> У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест", — написала Тихановская в своем Telegram-канале.

В противном случае, по ее словам, республике грозят массовые протесты, национальная забастовка на предприятиях, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

Ситуация в Белоруссии

В начале августа в Белоруссии прошли выборы главы государства. На них в шестой раз победил Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Тихановская заняла второе место. На следующий день в республике начались массовые протестные акции.

Поначалу митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти подтвердили гибель троих протестующих, более шести тысяч человек задержали.

В конце сентября состоялась инаугурация Лукашенко. В Европе считают, что его вступление в должность президента противоречит воле значительной части населения, о чем свидетельствуют демонстрации. Брюссель призывает к проведению новых выборов, отказу от насилия и освобождению всех задержанных.

В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируют из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

Акции в Белоруссии продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные. По инициативе Тихановской, которую оппозиция считает избранным лидером, в стране создали Координационный совет по транзиту власти. Его представители требуют назначения новых выборов и переговоров.

Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело о призывах к захвату власти. Большинство членов президиума КС арестованы или находятся за границей, в том числе сама Тихановская (она уехала в Литву сразу после выборов).