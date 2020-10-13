Запретили торговать пивом "наливайкам" в жилых домах депутаты Новосибирской области

Если закон примут, то будет установлен запрет на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в заведениях общепита, если зал для обслуживания меньше 50 кв. м.

В Новосибирской области ограничили работу пивных в жилых домах

Комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям выступил в поддержку законопроекта, который ограничивает работу пивных, расположенных в многоквартирных домах. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказали в региональном парламенте.

Депутаты приняли решение вынести данный закон на рассмотрение во втором чтении на сессии Заксобрания области. Если его поддержит большинство, то будет установлен запрет на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в заведениях общепита, если зал для обслуживания меньше 50 кв. м. Под действие закона попадают те предприятия, которые расположены в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

Введение нового закона, по мнению парламентариев, позволит прекратить продажу алкоголя в ночное время рядом с жилыми домами. Так, в настоящее время в области введен запрет на продажу алкоголя с 22-00 до 9-00. Однако он не распространяется на предприятия общепита.

Основную проблему составляют торговые объекты, осуществляющие реализацию разливного пива. Две трети данных объектов расположены в многоквартирных жилых домах либо в павильонах на придомовой территории. Фактически они являются объектами розничной торговли, но поставив один-два столика для посетителей и микроволновую печь для разогрева полуфабрикатов, называют себя «магазин-закусочная» и продолжают реализацию пива в ночное время, работая по сути, как магазин.

Председатель комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Александр Терепа (бывший мэр Бердска) рассказал, что будут учитываться все предложения для того, чтобы это не ущемляло права самих граждан, проживающих на территории, ради которых закон принимается.

"Но, ужесточая порядок размещения объектов общественного питания, приходится взвешивать и потребности бизнеса. Для кого-то из предприятий общественного питания вообще ничего не произойдет — они вписываются в предложенные условия, какой-то части предпринимателей придется вносить изменения в порядки и графики своей работы", — заявил председатель комитета.

Принять этот закон стало возможным с вступлением в действие федерального закона № 171-ФЗ. Тот же закон предоставил субъектам Российской Федерации право устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции.