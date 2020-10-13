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ФСБ увела в наручниках начальника отдела ГИБДД полковника Чернова

21:20 13.10.2020 Фото: pixabay.com
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В деле фигурируют несколько эпизодов злоупотребления служебным положением, один из них связан с ДТП, в котором участвовал сын одного из высокопоставленных чиновников Нижнего Тагила.

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Сотрудники ФСБ задержали главу отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу

Сотрудники ФСБ сегодня днем задержали начальника отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу полковника Анатолия Чернова. «Сегодня утром прошли в рабочий кабинет, надели наручники и вывели», — рассказал Znak.com осведомленный источник в силовых структурах муниципалитета. Другой источник нашего издания сообщил, что Чернов является фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По словам нашего собеседника, в деле фигурируют несколько эпизодов, один из них связан с ДТП, в котором участвовал сын одного из высокопоставленных чиновников Нижнего Тагила. «Он был заподозрен в том, что находился в состоянии алкогольного опьянения, но сумел уйти от ответственности при помощи связей в автоинспекции», — уточнил наш собеседник.

По словам одного из источников, задержан еще один офицер, служивший в тагильской автоинспекции. В ближайшее время следственные действия должны начаться на площадке регистрационно-экзаменационного отделения ОГИБДД по Нижнему Тагилу на улице Балакинской, 64.

Телефон приемной Чернова сейчас не отвечает. В дежурной части ОГИБДД по Нижнему Тагилу затруднились ответить на вопрос, находится ли Чернов на рабочем месте. В пресс-службе УФСБ по Свердловской области от комментариев по данному факту отказались.

Пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт проверочных мероприятий, которые проводят сотрудники ФСБ в дорожной полиции Нижнего Тагила.

«Наши партнеры по силовому блоку любопытства ради в гости обычно не приходят. Если они неожиданно нагрянули, значит на то есть определенные основания и, как правило, веские. Это, безусловно, еще не означает, что прямо сейчас, на данном этапе, не дожидаясь итогов разбирательства, на тех должностных лиц, которых доставили в территориальное подразделение ФСБ для выяснения всех необходимых обстоятельств, можно прикрепить ярлык нарушителя. Такой вердикт может вынести только суд», — подчеркнул Горелых.

«Тем не менее, чтобы детально разобраться в случившемся, начальник нижнетагильского гарнизона полковник [Ибрагим] Абдулкадыров назначил проведение служебной проверки. Если данные сотрудники действительно преступили черту закона, уверяю, последуют самые жесткие меры реагирования. Как в отношении вышеназванных офицеров, так и в отношении их непосредственных руководителей за ненадлежащую профилактическую работу. О чем я дополнительно проинформирую общественность», — добавил пресс-секретарь свердловского полицейского главка.

ГИБДД задержан полковник фигурант Анатолий Чернов
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