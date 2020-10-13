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Проверил качество питания после жалоб родителей в школе №11 мэр Бердска

22:27 13.10.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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Выяснилось, что школьников кормят вкусно, сытно и разнообразно. Глава города поставил на вид директору школы, что ученики не благодарят поваров за обед.

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Евгений Шестернин проверил организацию питания в школе №11

Глава Бердска Евгений Шестернин, замглавы администрации Жанна Шурова и замдиректора управления образования и молодежной политики Михаил Каркавин проверили организацию питания в школе №11.

Директор школы Николай Репренцев пояснил, что всего поступило четыре жалобы на питание. Жалобы, написанные родителями учеников младших классов через портал Госуслуг, касались вкусовых качеств блюд. Двое родителей уже извинились перед коллективом школы за неконструктивную критику.

Евгений Шестернин и Жанна Шурова посмотрели меню, поговорили с учениками и поварами школы. Ученикам нравится разнообразное меню, сытность и вкус пищи. Повара также отметили, что в школе остается мало пищевых отходов, так как меню постоянно корректируется, чтобы рацион был оптимальным и всем нравился.

Евгений Шестернин поручил Михаилу Каркавину собрать из представителей администрации, родительского комитета, управления образования и молодежной политики комиссию для проведения контрольных мероприятий в школах.

По словам главы Бердска, комиссия должна по графику проверять все школы не реже одного раза в месяц. Также Евгений Шестернин обратил внимание на то, что ученики не благодарят поваров за приготовленную пищу, когда уносят тарелки в мойку, и попросил Николая Репренцева провести воспитательную работу.

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Ученики школы №11 сказали, что их вкусно кормят
меню питание рацион школьный обед Евгений Шестернин Николай Репренцев
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От редакции

В школах вкусно кормят?

Вишенка, 13 октября 2020 22:53
Можно я поблагодарю наших поваров? Девочки, спасибо за ваш труд! Вкусно! Уже почти 30 лет вкусно!

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