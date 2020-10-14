Гороскоп на сегодня: 14 октября у Львов будет нелегкий день

Трудный день обещают звезды Близнецам. Вы будете стараться убежать от своих проблем, но они потребуют от вас незамедлительного решения.

Близнецов ждет неприятный разговор с руководством

Овнам, чтобы наконец довести до конца все ранее начатые дела, следует воспользоваться этим спокойным днем. Спешка сегодня недопустима, потому что она может стать причиной ваших ошибок, которые в будущем отнимут у вас массу времени. Союзники вас не подведут, вы можете смело принимать помощь от старых друзей и новых партнеров.

У Тельцов это будет подходящий день для разных профессиональных экспериментов. Вы можете уверенно браться за любые дела и не сомневаться, что вы с чем-то не справитесь. Ваши коллеги будут поддерживать все ваши начинания, но не следует забывать, что ответственность за неудачи и ошибки нести придется все-таки вам.

Трудный день обещают звезды Близнецам. Вы будете стараться убежать от своих проблем, но они потребуют от вас незамедлительного решения. Не стоит ожидать подсказок от окружающих, сегодня каждый будет заботиться о собственных интересах. Вполне возможен неприятный разговор с вашим руководством.

День у Раков будет очень сложный и насыщенный разными событиями, которые вы не сможете сразу оценить однозначно. Постарайтесь действовать осторожно, любой промах сегодня будет иметь серьезные последствия в будущем. Избежать ошибок вам вряд ли удастся. Постарайтесь как можно раньше исправить их.

У Львов сегодня будет нелегкий день. Для достижения своих скромных успехов вам придется приложить серьезные усилия, но вероятность крупных побед в этот день будет минимальна. Нестабильность эмоционального фона помешает вам принять правильные решения, и вы можете совершить опрометчивые поступки.

У Дев будет сильно влияние неблагоприятных тенденций. Особенно трудно сложится первая половина этого дня. У вас все будет валиться из рук, и вы не сможете справиться с простейшими своими делами. В середине дня вам легко удастся выработать верную тактику и добиться первых успехов, которые поднимут вам настроение.

Весам звезды рекомендуют сегодня смотреть правде в глаза. Это будет не очень приятно, но очень необходимо. Вы поймете, что происходит вокруг вас на самом деле и как следует действовать. Постарайтесь рассчитать свои силы, у вас в этот день появятся союзники, когда придет время делить награды.

Скорпионы сегодня смогут преодолеть все препятствия, если будут сохранять верность своим жизненным принципам. Ваши новые дела смогут нанести вам удар по финансовому положению. Постарайтесь не ввязываться в споры — они только принесут вам раздражение. Во второй половине дня сосредоточьтесь на своих бытовых проблемах.

Многочисленные вопросы Стрельцов сегодня будут раздражать окружающих. На ваши просьбы очень часто будут отвечать отказом. Это может стать причиной ссор с вашими самыми близкими людьми. В этот день у вас неблагоприятная финансовая картина, денег вам не хватает, потому что вы не сокращаете свои незапланированные расходы.

Этот день у Козерогов вряд ли будет благоприятным. Чтобы избежать сложностей, постарайтесь снизить свою активность и при этом сохранить верность своим жизненным принципам. Перед вами откроются неплохие перспективы, постарайтесь воспользоваться своими новыми возможностями.

Водолеев звезды в этот день предупреждают вероятности незначительных травм и недомоганий. Как спланировать день, будет зависеть только от вас. Постарайтесь помнить, что энергетический потенциал у вас сегодня не сильно высок, поэтому нужно больше, чем обычно отдыхать и меньше работать.

У Рыб этот день не будет лишен трудностей, но неудачным его вряд ли можно назвать. Вы не будете впадать в панику, но неправильно оценивая происходящее, из-за мелких неприятностей сможете на некоторое время потерять душевное равновесие. В этот день вы без труда сможете привлечь внимание представителей противоположного пола.

Источник: izvmor.ru