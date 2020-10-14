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На чьи пенсии выделили деньги в 2020 году, стало известно

11:45 14.10.2020 Фото: pixabay.com
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Минфину поручено проконтролировать целевое и эффективное использование выданных средств.

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Пенсионный фонд получит около триллиона на выплату страховых пенсий

Правительство РФ выделит в 2020 году из резервного фонда 941,4 миллиарда рублей для предоставления межбюджетного трансферта Пенсионному фонду на обязательное пенсионное страхование, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Выделить Минфину России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 941 419 718,4 тыс рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда РФ на обязательное пенсионное страхование, имея в виду обеспечение 100-процентного исполнения обязательств по выплате страховых пенсий и пособий, предусмотренных законодательством РФ", — говорится в документе.

Минфину также поручено проконтролировать целевое и эффективное использование этих средств и предоставить доклад в правительство до 1 февраля 2021 года.

пенсионер страховые выплаты
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