Рот на скотч: За сломанные игрушки и двойки избивала и запирала в погребе 7-летнего внука родная бабушка

Поводом для физических и моральных издевательств становилась любая провинность – плохое, на взгляд бабушки, поведение внука, нежелание выполнять домашнее задание.

На Алтае бабушка закрывала внука в погребе, связывала и заклеивала рот скотчем

Более года женщина издевалась над родным внуком, применяя изощренное наказание и силу. Свою вину она уже полностью признала

61-летняя жительница города Горняка попала под следствие за издевательства над семилетним внуком. Пенсионерку обвиняют сразу по нескольким статьям УК РФ – "истязание в отношении несовершеннолетнего", "незаконное лишение свободы несовершеннолетнего" и "неисполнение обязанностей по воспитанию", сообщили в следкоме региона.

Как выяснило следствие, мальчик был под опекой бабушки, но та предпочла своеобразные методы воспитания. Удалось доказать, что с мая 2019 по июнь 2020 года женщина истязала внука, используя для этого незначительные поводы.

Например, поводом для физических и моральных издевательств становилась любая провинность – плохое, на взгляд бабушки, поведение внука, нежелание выполнять домашнее задание, сломанные игрушки и многое другое.

Женщина, как считают следователи, била мальчика руками, запирала его в погребе, связывала руки и ноги и заклеивала рот скотч-лентой.

Уголовное дело уже расследовано и передано в суд для рассмотрения по существу.

Источник: tolknews.ru