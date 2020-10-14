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Рот на скотч: За сломанные игрушки и двойки избивала и запирала в погребе 7-летнего внука родная бабушка

12:00 14.10.2020 Фото: pixabay.com
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Поводом для физических и моральных издевательств становилась любая провинность – плохое, на взгляд бабушки, поведение внука, нежелание выполнять домашнее задание.

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На Алтае бабушка закрывала внука в погребе, связывала и заклеивала рот скотчем

Более года женщина издевалась над родным внуком, применяя изощренное наказание и силу. Свою вину она уже полностью признала

61-летняя жительница города Горняка попала под следствие за издевательства над семилетним внуком. Пенсионерку обвиняют сразу по нескольким статьям УК РФ – "истязание в отношении несовершеннолетнего", "незаконное лишение свободы несовершеннолетнего" и "неисполнение обязанностей по воспитанию", сообщили в следкоме региона.

Как выяснило следствие, мальчик был под опекой бабушки, но та предпочла своеобразные методы воспитания. Удалось доказать, что с мая 2019 по июнь 2020 года женщина истязала внука, используя для этого незначительные поводы.

Например, поводом для физических и моральных издевательств становилась любая провинность – плохое, на взгляд бабушки, поведение внука, нежелание выполнять домашнее задание, сломанные игрушки и многое другое.

Женщина, как считают следователи, била мальчика руками, запирала его в погребе, связывала руки и ноги и заклеивала рот скотч-лентой.

Уголовное дело уже расследовано и передано в суд для рассмотрения по существу.

Источник: tolknews.ru

внук погреб садист
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Почему так жестоко поступала с внуком?

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