Бесплатно выдавать лекарства по выписанным рецептам предложил Медведев

Лидер "Единой России" считает, что рецептурные препараты должны предоставлять за счет государства, "используя механизмы обязательного лекарственного страхования"

Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецептам врачей

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выступил с предложением обеспечить россиян за счет государства лекарствами, выдаваемыми по рецепту, говорится на сайте партии.

"Нужно поставить задачу обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования", — высказался Медведев.

Политик подчеркнул, что в новой программе партии уделят особое внимание вопросам здравоохранения и лекарственного обеспечения.

В частности, Медведев заявил о важности поддержки врачей, медицинского образования, а также развития отечественной фарминдустрии и применения современных электронных сервисов и услуг в здравоохранении.