Арестовали убившего из-за ревности трансгендера Викторию Басаковскую полицейского до 13 декабря

На допросе он пояснил, что конфликт с потерпевшим возник из-за оскорблений последнего.

Арестован сотрудник полиции, подозреваемый в убийстве своего знакомого

Напомним, 13 октября 2020 года в 00 часов при осмотре участка местности, расположенного в 700 метрах от с. Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области, обнаружено тело 24-летнего жителя Дзержинского района Новосибирска с признаками насильственной смерти в виде следов удушения в области шеи. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 20-летний сотрудник патрульно-постовой службы.

По версии следствия, 5 октября 2020 года в утреннее время подозреваемый, находясь у себя дома в с. Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области, в ходе конфликта задушил своего знакомого, после чего вывез его тело за территорию поселка и скрыл.

В настоящее время задержанный сотрудник ППС допрошен следователем СКР об обстоятельствах совершенного убийства, с ним проводятся следственные действия. Вину в совершении преступления он признал. На допросе он пояснил, что конфликт с потерпевшим возник из-за оскорблений последнего.

Сегодня по ходатайству следствия фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время планируется предъявить ему обвинение в совершении преступления.

Проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова