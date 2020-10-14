Почему начали массово избавляться от бизнеса россияне?

Чаще всего продают ночные клубы, выставочные залы и галереи, кальянные, квест-комнаты, боулинги, базы отдыха

Число объявлений о продаже готового бизнеса в российских городах-миллионниках выросло в среднем на 28 процентов после самоизоляции. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование компании «ЦИАН.Коммерческая».

Наиболее тяжелая ситуация с бизнесом сложилась в Уфе, Самаре и Воронеже, где число желающих продать свой бизнес выросло в два раза. В 1,5 раза таких предпринимателей стало больше в Ростове-на-Дону, Казани и Нижнем Новгороде. Чаще всего бизнесмены решают избавиться от гостиниц (рост предложений на 49 процентов), а также от офисов (плюс 36 процентов).

В индустрии развлечений количество предложений выросло на четверть, чаще всего продают ночные клубы, выставочные залы и галереи, кальянные, квест-комнаты, боулинги, базы отдыха. Далее идут спортивные объекты и индустрия красоты.

Ранее сообщалось, что в случае повторного режима самоизоляции до декабря 2020-го выручка предприятий на юге России сократится на треть. По оценкам аналитиков банка «Точка», вслед за выручкой упадет количество регистраций новых бизнесов, возрастет число ликвидаций и слияний.

Источник: lenta.ru