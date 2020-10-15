О чем свидетельствуют холодные ноги?

Холодные ноги могут быть симптомом болезни Рейно или полинейропатии.

В некоторых случаях холодные ноги – причина для беспокойства, свидетельствуют данные врача

Российский врач-невролог Ирина Ляскина предупредила, что холодные ноги – признак некоторых заболеваний.

Если ноги холодные без причины, стоит пройти медобследование, сообщает Главред.

Собеседница добавила, что холодные ноги могут быть симптомом болезни Рейно или полинейропатии.

Врач поделилась, что можно избежать развития болезней, для этого нужно:

Не носить тесную обувь и обувь из искусственного материала;

Есть больше овощей, фруктов, потреблять достаточное количество белковой пищи;

В холодные периоды года принимать поливитаминные комплексы;

Тренировать сосуды – перед сном принимать теплую ванну с морской солью, а утром – контрастный душ.

Справка.

Болезнью Рейно называют нарушение питания тканей конечностей, подбородка, носа, ушей, а полинейропатией – множественное поражение периферических нервов.