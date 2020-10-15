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Ретроградный Меркурий 2020 – чем нельзя заниматься в период с 14 октября по 3 ноября

15:24 15.10.2020 Фото: pixnio.com
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В это время возрастает вероятность ошибок, поэтому стоит проверять любые документы.

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В период ретроградности Меркурия нужно проверять документы, отметила викканская жрица

В среду, 14 октября, начался период, который называется ретроградный Меркурий 2020. Период ретроградности Меркурия продлится до 3 ноября и до этой даты от ряда дел стоит отказаться.

В это время возрастает вероятность ошибок, поэтому стоит проверять любые документы, говорится в статье викканской жрицы Елены Кузьмич, сообщает Главред.

Эксперт посоветовала во время ретро-Меркурия 2020 закончить начатые дела, навести порядок в документах и отказаться от непродуктивных связей.

Ретро Меркурий 2020 – чем нельзя заниматься:
Менять работу;

Начинать обучение на курсах;

Заключать серьезные сделки;

Делать большие покупки;

Приобретать технику.

Напомним, 10 сентября наступил период ретроградности Марса, он продлится до 14 ноября.
Астролог говорила, что в период ретроградного Марса в этом году под удар попадут два знака Зодиака – Весы и Овен.

Что такое ретроградность планеты
Ретроградность планеты – попятное движение – это определенный период.

В период ретроградности планеты наблюдателям с Земли кажется, что небесное тело "замирает" в одной точке, а потом начинает двигаться в обратном направлении.

астрология планета ретроградный Меркурий 2020 что нельзя делать Елена Кузьмич
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