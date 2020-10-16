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Как провести Новолуние 16 октября 2020 года: Предостережение астролога

00:56 16.10.2020 Фото: pixabay.com
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Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой

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Скоро стартует новая фаза Луны

Астролог Влад Росс сообщил, что новолуние в октябре 2020 года будет в пятницу, 16 октября.

Новая фаза Луны стартует в 22:30, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что до и после новолуния ни в коем случае нельзя делать хирургические операции.

"…Ни в коем случае 15-17 октября нельзя делать хирургических операций", – отметил астролог.

По его словам, после того, как пройдет Новолуние 2020, – 23, 31 октября – лучше воздержаться от поездок на машине, на поезде или от полета на самолете.

Кроме того, в эти дни стоит быть осторожными с острыми предметами и с огнем, а также избегать толпы.

Новолуние
Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой. В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.

астрология луна новолуние новолуние в октябре полнолуние фазы луны Влад Росс Wikipedia
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