Абсолютно лысая Наталья Подольская шокировала поклонников. Она же беременна

Многие подписчики назвали фотографию "неприятной" и попросили звезду удалить её, некоторые фанаты даже признались, что этот кадр их по-настоящему ужаснул.

Волосы артистки скрыты под специальной резиновой шапкой под цвет кожи

Певица Наталья Подольская показала подписчикам свою июльскую фотографию, на которой она стоит в белом халате, подчёркивающем округлившийся живот, и с полностью лысой головой. Снимок она опубликовала в "Инстаграме".

— Как вы думаете, на каком сроке снимался клип "Плачь"? — спросила артистка у своих поклонников.

Если приглядеться к фотографии, станет понятно, что волосы Подольской скрыты под специальной резиновой шапкой под цвет кожи. Она назвала прошедшие съёмки самыми лёгкими в жизни, рассказав также, что все планы были поясными.

Многие подписчики назвали фотографию "неприятной" и попросили звезду удалить её, некоторые фанаты даже признались, что этот кадр их по-настоящему ужаснул. При этом поклонники предположили, что клип снимался на пятом-шестом месяце беременности.

Совсем не смешно и не очень приятно на это смотреть. Ты уж извини... Будь сама собой - valyab0ndarenko

Отметим, что Подольская шокировала поклонников своим новым имиджем ещё в июле, когда и проходили съёмки клипа.

Источник: life.ru