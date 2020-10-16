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Сколько детей должны заболеть COVID-19 в Бердске для перевода школ на дистанционку? Роспотребнадзор назвал цифру

17:30 16.10.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Всего в Бердске 13842 школьника, - сообщал и.о. начальника управления образования Каркавин. Роспотребнадзор также сообщил, кто будет принимать решение о переводе школ на дистанционное обучение.

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Школы могут перевести на дистанционку из-за развития пандемии

Могут ли школу полностью закрыть на карантин и перевести на дистанционное обучение? В каком случае это может произойти, выяснял "Курьер. Среда. Бердск". Напомним, когда закроют все школы и детсады Бердска из-за второй волны COVID-19, " Курьер. Среда. Бердск" отвечали чиновники и врачи. Их ответ был ясен не до конца. был отправлен запрос в управление Роспотребнадзора региона. Ответ получен от 13 октября за подписью заместителя руководителя Самойловой.

В каком случае школу полностью могут закрыть на карантин и перевести детей на дистанционное обучение?

- В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» приостановление учебного процесса в детских образовательных организациях проводится в случае отсутствия по причине заболеваемостью 20% и более детей, - ответила Самойлова.

Также напомним, на вопрос - 20% обучающихся - это какое количество школьников должны заболеть, ответил и.о. начальника управления образования Бердска Каркавин.

- 20% составляет 2768 человек. Всего в Бердске всего 14 школ, в них учатся 13842 школьника, - сообщал Каркавин.

Может ли такое случиться, что вообще все школы в Бердске закроют для прекращения развития пандемии и переведут на дистанционное обучение?

- Решение о переводе школьников Бердска на дистанционное обучение будет приниматься органами исполнительной власти, исходя из дальнейшего развития эпидемиологической ситуации, - разъяснила замруководителя Роспотребнадзора.

вторая волна дистанционка когда школы переведут на дистанционку коронавирус пандемия Лада Самойлова Роспотребнадзор НСО
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От редакции

Хотите дистанционку?

Пип, 16 октября 2020 17:42
Да аааааа!
Ёла, 16 октября 2020 17:56
НВР:
категорически нет!

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