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Слил в сеть интимные фото экс-жены ревнивец после развода

09:30 20.10.2020 Фото: nsk.kp.ru личный архив
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Девушка пригрозила бывшему мужу полицией и прокуратурой. Испугавшись ответственности, мужчина удалил все снимки и пообещал больше не обнародовать их.

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Сибирячка уверяет: бывший бил ее и дочку, потому и расстались

Но сама сибирячка уверяет, что была мужу верна, и обвиняет его в побоях.

- У меня жена, двое детей. Бывало, ругались, расходились. А тут выяснилось, что вот этот кавалер, сам к тому же женатый, и моя жена тайком встречаются. Причем жены даже знакомы между собой, - написал новосибирец. - От жены не ожидал такого предательства, конечно. Но и парень - молодец, своей жене рожки делает. Пробовал пообщаться, блокирует. Надеюсь, жена героя-любовника узнает. Спасибо, что семью разрушили. И отдельное спасибо жене за верность.

Такой пост опубликовал новосибирец Игорь* в одной из новосибирских групп, и приложил фото того самого любовника.

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Тот самый пост. Фото: соцсети.

Тот самый пост. Фото: соцсети.

Но на этом парень не остановился: отметился и еще в одной группе:

- Лучшая … (тут совсем непечатное слово, суть – женщина легкого поведения) МЖК, - так подписал сибиряк фото бывшей супруги.

В ответ на каждый из постов были сотни комментариев и лайков от подписчиков, так что история о жене-изменнице вмиг облетела весь город. Но вот сама героиня постов свою неверность отрицает: корреспонденты КП-Новосибирск связались с обоими супругами и попытались разобраться в этой истории.

«БИЛ МЕНЯ И ДОЧКУ»

Та самая жена-изменница – Ольга, стройная брюнетка, на которую действительно заглядываются мужчина. Но она уверяет: ни о какой измене бывшему мужу и речи не шло.

- Вместе мы были почти три года: познакомились в караоке, стали встречаться, - рассказала КП-Новосибирск сибирячка. – К тому моменту у меня уже была дочка от первого брака, я хотела серьезных отношений, он – тоже. Поэтому мы вскоре стали жить вместе в моей квартире. Официально мы не расписывались, но я родила ему дочку – ей сейчас еще нет и двух лет.

С этого момента все в жизни семьи пошло кувырком:

- Игорь стал пить. Он все время, что мы были вместе, не работал практически и жил на мои заработки. И однажды ради денег на выпивку украл кольцо моего первого мужа, который погиб и сдал его, – признается Ольга. - Еще он стал распускать руки, как выпьет. Бил сначала только меня – я от него уходила, но в итоге прощала его, думала – дочке нужен отец, - признается Ольга. – Но однажды он ударил и нашу маленькую дочку, хотя я умоляла его пощадить ребенка. Это стало для меня последней каплей – я ушла.

Сибирячка уверяет: после этого и стали появляться те самые посты, облетевшие интернет.

- Я никогда ему не изменяла! Тот парень, которого он опозорил в интернете, мой знакомый, он просто меня подвозил. Бывший муж все придумал! - объясняет Ольга. – Он чужую семью разрушил: после его поста от того парня ушла девушка, с которой они хотели пожениться.

По словам Ольги, бывший муж не этом не остановился и травил и дальше ее в соцсетях:

- Он разослал друзьям мои обнаженные фото. Благо, знакомые у меня адекватные, и меня поддержали. А с ним общаться никто не хочет, - говорит сибирячка. – Но больше всего меня напугало, когда он написал: «За дочку переживай. Со школы однажды не придет».

«ОНА САМА КИДАЛАСЬ!»

А вот сам Игорь эту историю отрицает:

- Да она сама на меня бросалась, единственное, что я мог, - оттолкнуть ее, и никогда не бил ни ее, ни, тем более, ребенка, - тут же отрезал сибиряк.

- Но посты в соцсетях – ваших рук дело?

- Она это заслужила! Лично видел в записях с камеры видеонаблюдения, как она с этим мужиком из подъезда выходит. Что, лучше было бы, если бы они еще и девушку того ухажера обманывали?

- А зачем интимные фото бывшей рассылали друзьям?

- Послал я их только тем мужикам, с кем Ольга мне изменяла. Она же даже не скрывала, что когда мы ругались и расходились, у нее были другие. Больше никто, кроме них, снимки не увидел.

Теперь в этой истории предстоит разобраться Следственному комитету и полиции: Ольга уже написала заявления. И сама сибирячка в ближайшее время хочет переехать и сменить номер телефона – чтобы, наконец-то, забыть о бывшем.

*Имена героев публикации изменены.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Миллион за клевету

Вот как прокомментировал ситуацию адвокат Евгений Корчаго:

- Если в его сообщениях в соцсетях есть клевета, причем она озвучена в публичном пространстве, ему, согласно части 2 статьи 128.1 УК РФ, может грозить штраф до миллиона рублей. Либо обязательные работы на срок до 240 часов. В рамках проверки, которую проводят правоохранительные органы, как раз и разберутся, есть здесь клевета или нет.

Источник: nsk.kp.ru

измена клевета любовники соцсети
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