Будто Бог пришел: Чуть не расплакалась при виде врача ожидавшая его 5 дней больная COVID-19 Лидия Григорьева из Бердска

С каждым днем растет количество заболевших COVID-19 в Бердске

Пять дней паниковала, не могла есть и пить в ожидании врача 47-летняя Лидия Григорьева с положительным тестом на коронавирус из Бердска.

Все началось с банальных симптомов простуды. Температура была 36, 9 градусов, сильная боль в газах, заложенность и сухость в носу. Лидия Михайловна отправилась в клинику «Вега», где ей выписали лекарства и открыли больничный. Бердчанка решила самостоятельно пройти тест на COVID-19. У нее 8-летний сын, и она опасалась за его здоровье.

-У меня начала подниматься температура до 38,5 градусов. На «Веге» в повторном приеме отказали, посоветовали вызвать врача на дом. Во вторник, 13 октября, мне позвонили и сказали, что у меня положительный тест на коронавирус. Я начала звонить в больницу. Уже тогда началась небольшая паника. Мои данные записали, сказали, что вызовут ковидную бригаду, ждите. Про ребенка то же самое: записали, передаем. Во вторник никто не пришел. В среду звоню, мне говорят, что нужно повторно данные передавать. Если во вторник не пришли, то нужно звонить в среду и вызывать врача. Получается, что если доктор не пришел, то и твои данные нигде не остаются. А я не знаю, что делать, чем лечиться. Назначенные в платной клинике лекарства не помогают. Самочувствие ухудшается, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 19 октября Лидия Григорьева.

Вместе с появлением высокой температуры у бердчанки пропали обоняние и ощущение вкуса. Врач не приходил, паника усиливалась.

-Больше переживаешь не из-за своего состояния, а то, что нет врача. Раньше как: заболел, пошел в поликлинику, тебе выписали таблетки. Мы спокойно лечимся и ждем, что через неделю пойдем на повторный прием. Самое страшное для меня — это то, что никто не приходит, никто не рекомендует, как лечиться. Ты просто лежишь и не знаешь, что делать. Больничный лист меня меньше всего волновал. Врач пришла в субботу. Накануне я чудным образом набрала ковидную бригаду и мне ответили. Девушка записала мои данные. Когда ко мне пришел врач, и я открыла ей дверь, казалось, что как будто Бог пришел. По другому не скажешь. Славу Богу, что кто-то пришел, меня посмотрят и что-то скажут.

Доктор посмотрела Лидию Михайловну, выписала лекарства.

-Самое страшное — сейчас нет лекарств в аптеке. Нет антибиотиков. То что выписывают, нет ни в Бердске, ни в Новосибирске. Мне повезло, что знакомый пульманолог, еще до приезда врача, написала мне название таблеток, которые нужно пить. Три вида. Обошли аптеки, нашли только одни и то забрали последние. Потом пришел доктор и прописал лекарства. Их мне привезли из Кыштовского района. И то сейчас звоним родственникам, они говорят, что эти лекарства закончились и у них. Это ужасно. Вначале ты не можешь дождаться доктора, потом не можешь купить таблетки.

По словам Лидии Михайловны, ее крик души — это то что никто не приходит и нет никакой медицинской поддержки. Ссылаются на нехватку докторов.

-Я верю, но что делать больным. Посмотришь по телевизору, у нас везде красота. Только на кнопку нажал — к тебе приехали, рот открыли, мазки взяли. Но никто не приезжает и мазки не берет.

Бердчанке обещали взять мазок на этой неделе. Ее возмущает то, что сын контактирует с ней, а им даже никто не поинтересовался, в том числе и из деткой поликлиники.

-Люди сидят дома, к ним никто не приходит, у них появляется паника. А от нее еще хуже становится. Звонишь, везде дают телефоны то Роспотребнадзора, то на 8-800. Мол, звоните. А что туда звонить — везде робот. В поликлинику позвонила — мне: я ничего не знаю, я только записываю. До того дошло, что думала, что надену масочку и пойду в поликлинику. Другого выхода не видела. Куда записывают, кому передают, где оседает все это — непонятно.

Теперь Лидия Михайловна немного успокоилась.

-Доктор пришел, таблетки прописал. Когда она открыла дверь, была в костюме и очках. Честно, было такое ощущение, что Бог ко мне пришел. Она вошла спокойно, без всяких нервов. Ирина ее зовут. Спасибо ей. Посмотрела, послушала, выписала лекарства. Ничего сверхъестественного не сказала. А у меня все встало на свои места. Паника прошла, есть начала.