Как почистить печень: 6 лучших средств

Печень является одним из самых важных органов в человеческом теле

Печень является одним из самых важных органов в человеческом теле. Она отвечает за несколько важнейших функций, связанных с иммунитетом, метаболизмом, пищеварением и хранением необходимых питательных веществ, необходимых организму для выживания.

Функции печени

На самом деле печень – это единственная часть тела, которая одновременно является и железой, и органом. Здоровая печень может помочь вывести вредные токсины из крови, регулировать состав крови, а также перерабатывать и преобразовывать необходимые питательные вещества, усваиваемые кишечной системой во время пищеварения, в ту форму, которая позволяет организму использовать их. Печень также хранит железо, некоторые витамины и простую сахарную глюкозу.

Поскольку печень выполняет так много важных и важных функций, то очень важно, чтобы она всегда оставалась здоровой. Без печени никто не может выжить. Печень выполняет множество важных функций, как следствие, этот орган очень подвержен заболеваниям.

Зеленые листовые овощи

Один из самых мощных агентов, поддерживающих процесс очищения печени, листовые зеленые овощи. Листовые зеленые овощи чрезвычайно богаты растительными хлорофиллами, поэтому они могут всасывать токсины окружающей среды из кровотока. Обладая мощной способностью нейтрализовать пестициды, химические вещества и тяжелые металлы, эти очищающие продукты обеспечивают мощный защитный механизм для печени.

Зеленый чай

Исследование, опубликованное в Международном журнале ожирения в 2002 году, показало, что катехины в зеленом чае могут помочь в стимулировании катаболизма липидов в печени человека. Это, в свою очередь, предотвращает накопление жира в этом органе.

Зеленый чай также очень полезен в профилактике или лечении заболеваний, связанных с печенью. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Cancer Causes and Control в 2020 году, те, кто ежедневно пьет зеленый чай, имеют более низкий риск развития рака печени.

Грейпфрут

Грейпфрут также является хорошей очищающей печень диетической пищей, которую люди не должны пропускать. Будучи с высоким содержанием антиоксидантов и витамина С, грейпфрут увеличивает естественный процесс очищения печени.

Выпивая небольшую чашку свежевыжатого грейпфрутового сока, можно значительно повысить выработку ферментов детоксикации печени. Кроме того, грейпфрут содержит глутатион, мощный антиоксидант, который участвует в детоксикации печени и нейтрализации свободных радикалов. Глутатион также может очень помочь в детоксикации тяжелых металлов. Кроме того, флавоноид нарингенин, содержащийся в этом маленьком фрукте, расщепляет жиры.

Чеснок

Просто потребляя небольшое количество этой едкой белой луковицы, можно получить удивительную способность активировать ферменты в печени, которые помогают организму в выведении токсинов. Чеснок также имеет высокий уровень селена и аллицина, два природных соединения, которые поддерживают процесс очищения печени. Чтобы улучшить здоровье печени, стоит использовать свежий сырой чеснок вместо обработанного или измельченного в порошок.

Свекла

Свекла – это еще одна мощная пища для поддержания функции печени и ее очищения. С высоким содержанием бета-каротина и растительных флавоноидов этот овощ может помочь в стимулировании и улучшении общей функции печени. Кроме того, свекла является естественным очистителем крови. Просто нужно добавить свекольный сок или просто свежую свеклу в свой ежедневный рацион.

Брокколи

Можно помочь естественному процессу очищения печени, добавив больше брокколи в свой ежедневный рацион. Будучи богатыми глюкозинолатами, брокколи помогают в выведении канцерогенов и других токсинов, которые наносят вред организму.

Высокий уровень клетчатки, содержащейся в этом типе овощей, также может помочь улучшить процесс пищеварения. Кроме того, он содержит жирорастворимый витамин Е, важнейший антиоксидант, необходимый для нормального функционирования печени.

Источник: rsute.ru