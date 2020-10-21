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Облава №3: Ловят безмасочников в маршрутках и автобусах с 8 утра 21 октября в Бердске

08:32 21.10.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Как и на прошлой неделе представители Минтранса Новосибирской области проводят рейд по масочному режиму в общественном транспорте города. Проверка стартовала с остановки "Универмаг".

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Стартует третий рейд безмасочников в Бердске

Снова обрушилась облава на безмасочников в Бердске сегодня, 21 октября. Как и на прошлой неделе представители Минтранса Новосибирской области проводят рейд по масочному режиму в общественном транспорте города. Проверка стартовала с остановки "Универмаг".

Напомним, утром 14 октября представители минтранса Новосибирской области совместно с полицией и чиновниками администрации Бердска провели рейд на общественном транспорте. Искали нарушающих масочный режим, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Стоит отметить, что в рейде приняли участие заместитель министра транспорта Новосибирской области Вячеслав Невежин, мэр Бердска Евгений Шестернин и вице-мэр Владимир Захаров.

В тот день в случае выявленных нарушений оформлялись протоколы и проводились разъяснительные беседы о необходимости соблюдать правила, установленные действующим в Новосибирской области режимом повышенной готовности. Вместе с тем представители Роспотребнадзора обращали особое внимание граждан на правильность использования СИЗ и ношения масок, так как простое их наличие на лице не убережёт от возможного заражения.

По итогам рейда выписано 14 предписаний, рекомендации Роспотребнадзора о соблюдении противоэпидемиологических мерах: обработка салонов транспорта в период межрейсового отстоя, обеспечение запаса масок и дезсредств, соблюдение масочного режима.

Кроме того, 16 октября рейд повторился. на это раз нашлись оштрафованные. Одна пассажирка убегала от полицейских, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Как пройдет сегодняшний рейд, читайте в ближайшее время.

Напомним, масочный режим установил губернатор региона Андрей Травников еще в мае этого года. Эта мера входит в перечень правил поведения на территории региона при угрозе возникновения ЧС - режим повышенной готовности к ЧС продолжает действовать в Новосибирской области из-за коронавируса.

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