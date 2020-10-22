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Общество / Стиль жизни

Мэттью Макконахи рассказал, что его отец умер во время секса

10:59 22.10.2020 Фото: wikimedia.org
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Макконахи отметил, что его отец всегда так представлял себе смерть, говорил, что умрёт в постели с женой.

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Актёр отметил, что у его родителей всегда были непростые отношения
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Американский актёр Мэттью Макконахи рассказал, что его отец Джеймс скончался в 1992 году во время секса с женой Кей. Этим артист поделился в своей автобиографии Greenlights ("Зелёные огни"), сообщает издание Page Six.

— Мне позвонила мама и сказала, что папа умер. У меня подкосились колени. Я не мог в это поверить. Он был моим отцом. Никто и ничто не могло его убить. Кроме мамы, — рассказал актёр.

Макконахи отметил, что его отец всегда так представлял себе смерть, говорил, что умрёт в постели с женой. По словам актёра, из-за секса у мужчины случился сердечный приступ, который и стал причиной гибели. Артист также рассказал, что у его родителей были сложные отношения, сравнив их с Тихим океаном во время шторма. Пара трижды заключала брак и дважды разводилась, но в семье, как подчеркнул Макконахи, всегда царила любовь.

Источник: life.ru

актер отец секс семья смерть Мэттью Макконахи Greenlights
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Мэттью Макконахи рассказал, что его отец умер во время секса