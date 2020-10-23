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Спецвыпуск "Заплати за коммуналку из дома: инструкция для бердчан в СОVID-19" вышел в газете "Курьер. Среда. Бердск" 7 октября 2020

14:58 23.10.2020
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Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им.

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Газета "Курьер. Среда. Бердск" вышла 7 октября 2020

7 октября 2020 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:

  1. Куда бесплатно сдать осенний мусор?
  2. Акция»Сухая попа»: соберем пудгузники детям, больным туберкулезом
  3. Не вернул 2-летнего ребенка матери экс-сожитель Роман Краморов
  4. За 21 млн строит общественную баню с буфетом компания «Квартал-С»
  5. Нельзя стоить стойла для скотины: как выжить без коровы-кормилицы?
  6. Вместо пастбищ застроит высотками заброшенные земли Минобороны власть?
  7. Снесут ли частный сектор: 1000 домов исчезнут за 20 лет по генплану
  8. Мэр запретил останавливать частную котельную ТГК-1 до 2023 года из-за дефицита теплоэнергии
  9. Остается главой города: не взяли в Заксобрание мэра
  10. Получит ли зарплату депутат-новичок от Бердска
  11. Выплатят ли 10 000 рублей на детей до 16 лет в октябре?
  12. Пошаговая инструкция: как закрыть компанию без стресса
  13. Вернут ли «девятку» Почты России в Микрорайон?
  14. Льготы, которые может получить пенсионер в Бердске, не только в день пожилого человека 1 октября 2020 года

Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им. В номере вышел фотомарафон "И это мой питомец"

Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер. Среда. Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту. Уже есть график выхода спецвыпусков газеты «Курьер. Среда. Бердск» до конца 2020 года. У нас выйдут номера, посвященные медицине, Конституции и правам граждан, культуре и историческому наследию Бердска.

Далее график таков: 28 октября, 18 ноября, 16 декабря.
Если ситуация на рынке рекламы изменится в лучшую сторону, то мы возобновим периодичность выхода на обычную – каждую среду.

Купить газету «Курьер.Среда.Бердск» 7 октября 2020 года вы сможете в тех же точках: киосках печати, магазинах сети «Продсиб», в редакции.

Надеемся, что вы будете рады вновь взять в руки печатный «Курьер.Среда.Бердск», который не выходил 4 месяца.

"Курьер.Среда.Бердск" газета мэр свежий номер
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