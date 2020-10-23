Ушла на больничный в первый день работы новый директор школы №10 Бердска Татьяна Чуркина

Заболела новый директор школы №10 Бердска Татьяна Чуркина. Татьяна Валерьевна ушла на больничный, она сообщила об этом "Курьер. Среда. Бердск" 23 октября. Напомним, бывший директор школы Виктор Мысак уволился по собственному желанию. Он уехал в Подмосковье по семейным обстоятельствам.
Татьяна Чуркина ранее возглавляла бердский политехнический колледж.
- Да, меня действительно назначили директором школы №10. Сейчас я на больничном, - сказала "Курьер. Среда. Бердск" Татьяна Валерьевна.
Читайте о ее планах на руководство в ближайшее время.
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