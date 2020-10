Какой сегодня праздник? Самые интересные события и важные даты на 25 октября 2020 в России и мире

В Белоруссии - День Мельника

• День работников автомобильного транспорта (День автомобилиста)

• Международный день тёщи (International Mother-in-Law Day)

• Международный день художника (International Artist Day)



• Всемирный день макарон (World Pasta Day)• День таможенника РФ• День трубного зова дальних странствий• День маркетолога• День круговой поруки• Международный день борьбы женщин за мир• День работника кабельной промышленности РФ• Европейский день гражданского правосудия (European Day of Civil Justice)• День «Я забочусь о тебе» (National I Care About You Day) - США• День автомобилиста и дорожника - Украина• День хлебных палочек (National Breadstick Day) - США• Самый мрачный день (Sourest Day) - США• День мельников - Беларусь• День автономии Страны Басков - Испания• День благодарения (Thanksgiving Day) - Гренада• День алии - Израиль• День Конституции - Литва• День жирных продуктов (National Greasy Food Day) - США• День сотрудников органов внутренних дел - Узбекистан• Праздник двойной девятки «Чунъян» (Chung Yeung Festival) - Китай• День социального работника - Казахстан• День вооружённых сил - Румыния• Праздник «Дашахра» (Dussehra) - Индия• День ретроцессии (Taiwan`s Retrocession Day) - Тайвань• День суверенитета (Sovereignty Day) - Словения• День местных сообществ - Кыргызстан• Именины у Амфилоха, Богдана, Доминики, Кузьмы, Тараса, Мартина, Александра, Дарьи, Дениса, Ивана, Николая• День Ондроника (Андрон Звездочёт)

1653 – в царствование Алексея Михайловича издан Таможенный устав, установивший единую рублёвую пошлину на территории России. Ныне отмечается как День таможенника (с 1995 года).

1817 – в Москве на Воробьевых горах в присутствии императора Александра I заложен храм Христа Спасителя по проекту А. Л. Витберга.

1839 – в США создано первое в мире железнодорожное расписание



1929 – Биржевой крах 1929 года, ставший началом всемирного экономического кризиса 1929–1933 гг.1935 – в Германии запрещена передача джазовой музыки по радио, если в составе ансамбля есть евреи или чернокожие американцы, признанные по Нюрнбергским законам от 15.09.1935 «неполноценными народами».1962 - Катастрофа Ту-104 в Шереметьево, погибли 11 человек.1962 - Н. Хрущёв в личном послании к Дж. Кеннеди согласился вывести с Кубы советские ракеты в случае отказа США от захвата Кубы.1977 - Учреждено звание «Народный врач СССР».1977 - Министрами АП и ГА утверждён «Акт по результатам эксплуатационных испытаний самолёта Ту-144 с двигателями НК-144».1990 - Первый выпуск телеигры Влада Листьева «Поле чудес».2001 – состоялся выпуск операционной системы Microsoft Windows XP.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend