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Какой сегодня праздник? Самые интересные события и важные даты на 25 октября 2020 в России и мире

07:45 25.10.2020 Фото: pxhere
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Расскажем, какие праздники отмечаются 25 октября в России и во всем мире, а также какие важные и интересные события случились в этот день.

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В Белоруссии - День Мельника

• День работников автомобильного транспорта (День автомобилиста)
• Международный день тёщи (International Mother-in-Law Day)
• Международный день художника (International Artist Day)

• Всемирный день макарон (World Pasta Day)
• День таможенника РФ
Праздник Иерусалимской иконы Божией Матери
• День трубного зова дальних странствий
• День маркетолога
• День круговой поруки
• Международный день борьбы женщин за мир
• День работника кабельной промышленности РФ
• Европейский день гражданского правосудия (European Day of Civil Justice)
• День «Я забочусь о тебе» (National I Care About You Day) - США
• День автомобилиста и дорожника - Украина
• День хлебных палочек (National Breadstick Day) - США
• Самый мрачный день (Sourest Day) - США
• День мельников - Беларусь
• День автономии Страны Басков - Испания
• День благодарения (Thanksgiving Day) - Гренада
• День алии - Израиль
• День Конституции - Литва
• День жирных продуктов (National Greasy Food Day) - США
• День сотрудников органов внутренних дел - Узбекистан
• Праздник двойной девятки «Чунъян» (Chung Yeung Festival) - Китай
• День социального работника - Казахстан
• День вооружённых сил - Румыния
• Праздник «Дашахра» (Dussehra) - Индия
• День ретроцессии (Taiwan`s Retrocession Day) - Тайвань
• День суверенитета (Sovereignty Day) - Словения
• День местных сообществ - Кыргызстан
• Именины у Амфилоха, Богдана, Доминики, Кузьмы, Тараса, Мартина, Александра, Дарьи, Дениса, Ивана, Николая
• День Ондроника (Андрон Звездочёт)

1653 – в царствование Алексея Михайловича издан Таможенный устав, установивший единую рублёвую пошлину на территории России. Ныне отмечается как День таможенника (с 1995 года).
1817 – в Москве на Воробьевых горах в присутствии императора Александра I заложен храм Христа Спасителя по проекту А. Л. Витберга.
1839 – в США создано первое в мире железнодорожное расписание

1929 – Биржевой крах 1929 года, ставший началом всемирного экономического кризиса 1929–1933 гг.
1935 – в Германии запрещена передача джазовой музыки по радио, если в составе ансамбля есть евреи или чернокожие американцы, признанные по Нюрнбергским законам от 15.09.1935 «неполноценными народами».
1962 - Катастрофа Ту-104 в Шереметьево, погибли 11 человек.
1962 - Н. Хрущёв в личном послании к Дж. Кеннеди согласился вывести с Кубы советские ракеты в случае отказа США от захвата Кубы.
1977 - Учреждено звание «Народный врач СССР».
1977 - Министрами АП и ГА утверждён «Акт по результатам эксплуатационных испытаний самолёта Ту-144 с двигателями НК-144».
1990 - Первый выпуск телеигры Влада Листьева «Поле чудес».
2001 – состоялся выпуск операционной системы Microsoft Windows XP.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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