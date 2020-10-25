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Сегодня - пик многодневной мощной геобури. Как пережить 25 октября 2020 метеозависимым

12:04 25.10.2020 Фото: pixabay
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Пейте травяные настои, при условии переносимости используемых компонентов. По возможности не садитесь за руль и перенести длительные поездки.

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И 29 октября мы временно забудем о геособытии

С 21 по 25 октября идет магнитная буря, пик которой выпал на 24 и 25 число. Сегодня, именно 25 октября. По прогнозам экспертов, возмущенной магнитосфера будет еще и завтра, 26 октября, но уже с 27 – все пойдет на спад. И 29 октября мы временно забудем о геособытии.

Уникальность октябрьской бури в многодневности воздействия на метеозависимых людей. Так как воздействие солнечного излучения разное по мощи в эти дни, то многие ощущают то спад, то подъем воздействия на своем здоровье и самочувствии.
Одни начинают чувствовать недомогание за несколько дней до самой бури, другие чувствуют слабость во время солнечной активности, а некоторые продолжают ощущать проблемы со здоровьем и после того, как буря завершилась.

Как сохранить хорошее самочувствие во время магнитной бури

Соблюдение мер предосторожности поможет снизить риск обострения хронических заболеваний, а также свести к минимуму болевой синдром. Для того чтобы конец октября прошел успешно, стоит прислушаться к сигналам своего организма и придерживаться следующих рекомендаций:

избегать переутомления;
отказаться от употребления жирной и тяжелой пищи, сократить использование сахара и соли;
избегать употребления спиртосодержащих напитков, а также отказаться от дурных привычек;
создать оптимальные условия, чтобы высыпаться и отказаться от позднего отхода ко сну;
стороной обходить конфликты и агрессивно настроенных людей;
физические нагрузки также желательно сократить, заменив их легкой гимнастикой, йогой и медитациями;

уменьшить свое пребывание на открытом воздухе, однако не забывать о проветривании помещений;
не задерживаться у телевизора на длительное время, делать перерывы в работе за компьютером;
принимать водные процедуры и употреблять достаточное количество жидкости;
пить травяные настои, при условии переносимости используемых компонентов;
по возможности не садиться за руль и перенести длительные поездки.

геособытие магнитная буря многодневная магнитная буря
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