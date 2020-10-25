Как правильно хранить разрезанный лимон. Удивитесь методам

Лимон должен быть свежим и только, в таком случае, есть возможность продлить ему жизнь в разрезанном виде.

Чтобы лимон приносил пользу, желательно употреблять по одной дольке цитруса каждый день

Лимон — это кладезь витамина C, поэтому его рекомендовано употреблять во время простуды, чтобы укрепить иммунитет. Но богат этот цитрус и на другие вещества, такие как биофлавоноиды и кислоты, что также положительно влияют на общее состояние человека. Чтобы лимон приносил пользу, желательно употреблять по одной дольке цитруса каждый день. А чтобы он сохранял свою свежесть в разрезанном виде, стоит воспользоваться несколькими проверенными способами.

Как правильно выбрать лимон

Лимон должен быть свежим и только, в таком случае, есть возможность продлить ему жизнь в разрезанном виде.

Поэтому, покупая цитрус, необходимо обратить внимание на несколько деталей:

лимон должен иметь блестящую кожуру. Это указывает на его зрелость. Матовые плоды еще зеленые;

запах свежего лимона должен быть насыщенным и цитрусовым. Никаких посторонних ароматов лимон издавать не должен;

лимон должен выглядеть идеально без всяких точек и пятен на кожуре;

цитрус должен быть твердым. Мягкие плоды уже переспели и могут оказаться гнилыми внутри;

перед тем, как употреблять лимон, его нужно обдать кипятком. Это поможет очистить цитрус, а также избавит его от горечи.

Способы хранения лимона

Чтобы лимон как можно дольше приносил пользу, его стоит правильно хранить. Ни в коем случае не стоит его просто оставлять в разрезанном виде.

Лучше воспользоваться следующими способами:

разрезанный лимон можно измельчить в кашицу, добавить сахар или мед. Смесь поместить в банку и накрыть крышкой. Затем добавлять в чай. Одной чайной ложки будет достаточно на 150 мл воды;

хранить разрезанный лимон удобно в специальной лимоннице. Такой нет, тогда можно взять обычное блюдце, насыпать в него сахар, а сверху положить лимон срезанной стороной;

если разрезанный лимон не будет использован в ближайшее время, то его можно «законсервировать». Сделать это возможно с помощью яичного белка. Его необходимо взбить в пену и смазать ею срез лимона. Так цитрус сможет пролежать в холодильнике на протяжении месяца.

С разрезанных лимонов стоит приготовить множество вкусных блюд и напитков. Рецептов предостаточно. Главное выбрать тот, что по душе.

Лимоны, купленные про запас, лучше завернуть в пергаментную бумагу. Так и хранить. А полиэтиленовый пакет оставить для другого.

Источник: http://rsute.ru/