25.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Похмелье: Способ номер один против похмельного синдрома назвал врач-нарколог

01:03 26.10.2020 Фото: pixnio.com
0

При похмелье, помимо названного способа, важно правильно позавтракать – например, съесть не пережаренный омлет.

% name% title
Сначала нужно принять контрастный душ, включая то горячую, то холодную воду на пять секунд

Врач-нарколог Алексей Казанцев назвал самый быстрый способ восстановить организм после выпитого накануне алкоголя, передает РИА «Новости».

Он отметил, что сначала нужно принять контрастный душ, включая то горячую, то холодную воду на пять секунд. После этого следует восстановить водно-электролитный баланс организма.

«Обязательно необходимо принимать минералочку, чтобы выводить pH крови в сторону ощелачивания», – рассказал врач.

Также Казанцев добавил, что при похмелье важно правильно позавтракать – например, съесть не пережаренный омлет.

Источник: mir24.tv

алкоголь быстрый способ врач душ завтрак похмелье Алексей Казанцев
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Чем обычно спасаетесь от похмелья?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Похмелье: Способ номер один против похмельного синдрома назвал врач-нарколог
01:03 26-10-2020
Похмелье: Способ номер один против похмельного синдрома назвал врач-нарколог
Точный гороскоп на понедельник 26 октября для всех знаков
00:27 26-10-2020
Точный гороскоп на понедельник 26 октября для всех знаков
Как правильно хранить разрезанный лимон. Удивитесь методам
23:30 25-10-2020
Как правильно хранить разрезанный лимон. Удивитесь методам
Глупая, ленивая, ревнивая: какие жены быстро надоедают мужьям
23:00 25-10-2020
Глупая, ленивая, ревнивая: какие жены быстро надоедают мужьям
От каких женщин никогда не уходят мужчины. У них есть 3 уникальных свойства
22:30 25-10-2020
От каких женщин никогда не уходят мужчины. У них есть 3 уникальных свойства
Почему ноги крутит по ночам и они невыносимо болят?
22:00 25-10-2020
Почему ноги крутит по ночам и они невыносимо болят?
Квасим капусту: супер благоприятный день для этого 29 октября 2020
21:40 25-10-2020
Квасим капусту: супер благоприятный день для этого 29 октября 2020
Гороскоп любви и страсти на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года для каждого знака зодиака
21:27 25-10-2020
Гороскоп любви и страсти на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года для каждого знака зодиака
Заготовка овощей: благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю в ноябре 2020
21:15 25-10-2020
Заготовка овощей: благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю в ноябре 2020
Новинка от Илона Маска: Основатель компании Tesla показал новую модель кроссовера
21:00 25-10-2020
Новинка от Илона Маска: Основатель компании Tesla показал новую модель кроссовера