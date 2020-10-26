Похмелье: Способ номер один против похмельного синдрома назвал врач-нарколог

Сначала нужно принять контрастный душ, включая то горячую, то холодную воду на пять секунд

Врач-нарколог Алексей Казанцев назвал самый быстрый способ восстановить организм после выпитого накануне алкоголя, передает РИА «Новости».

Он отметил, что сначала нужно принять контрастный душ, включая то горячую, то холодную воду на пять секунд. После этого следует восстановить водно-электролитный баланс организма.

«Обязательно необходимо принимать минералочку, чтобы выводить pH крови в сторону ощелачивания», – рассказал врач.

Также Казанцев добавил, что при похмелье важно правильно позавтракать – например, съесть не пережаренный омлет.

Источник: mir24.tv