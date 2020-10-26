Как захотели отучить от чрезмерного поедания сладкого россиян?

Специалисты назвали допустимую норму шоколада, которую взрослый человек может употребить за один присест. По их словам, она не должна превышать 50 граммов. Кроме того, эксперты советуют ограничить потребление этого продукта двумя приемами в неделю.

Эксперты советуют ограничить потребление сахара двумя приемами в неделю.

Нужно продумать рычаги влияния на производителей еды - они добавляют в свою продукцию слишком много сахара - такое предложение прозвучало на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в соцсфере под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. Как вариант, было предложено увеличить налог на сладкие напитки. Эксперты обсуждали, какие меры - и медицинские, и экономические - необходимы, чтобы снизить заболеваемость сахарным диабетом.

Ситуация тревожная: количество больных сахарным диабетом в нашей стране постоянно увеличивается: в 2020 году у взрослых прирост составил 4,7%, а всего зарегистрировано уже более 5 млн больных. Детей с диагнозом "диабет" за год стало больше на 5,3% - под наблюдением врачей сейчас 48 тысяч маленьких пациентов.

С одной стороны, рост заболеваемости связан с тем, что улучшается диагностика. "Диабет сейчас стали выявлять раньше, что автоматически привело к увеличению числа больных. Также люди стали уделять больше внимания своему здоровью и сами инициируют диагностику", - пояснила Голикова.

Но в то же время распространение диабета второго типа напрямую связано с ожирением, которым в России страдает все больше людей - причем не только пожилых, но и молодого возраста, и даже детей. Основными факторами развития этого заболевания остаются неправильное питание и малоподвижный образ жизни.

"В целом у таких пациентов инфицирование COVID-19 встречается в 10,3 раза чаще, более частое развитие острого респираторного дистресс-синдрома, дыхательной недостаточности, потребности в искусственной вентиляции легких и, к сожалению, более высокая смертность", - подчеркнула Голикова.

Чтобы остановить рост заболеваемости, важно заниматься первичной профилактикой, считает директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина. А для этого, с одной стороны, нужны просветительские программы по сбалансированному питанию - надо последовательно отучать людей есть много сладкого. Но, кроме того, нужно продумать и рычаги влияния на производителей еды - они добавляют сахар практически во всю продукцию, включая, например, даже колбасы.

В Британии несколько лет назад ввели повышенный налог на сладкие напитки - и газировки стали пить меньше. Впрочем, как отметил на заседании замминистра финансов Павел Кадочников, Минфин "осторожно относится к предложению ввести подобный налог". Администрирование налога может оказаться дороже бюджетных поступлений от его введения, поскольку производители быстро переходят на использование сахарозаменителей вместо сахара, пояснил замминистра.

Что касается медицинской составляющей, здесь в ближайшее время будет много положительных изменений. Так, в порядок проведения диспансеризации со следующего года будут внесены важные изменения для ранней диагностики сахарного диабета, сообщила Татьяна Голикова.

"Минздрав подготовил проект приказа, согласно которому на втором этапе диспансеризации будет проводиться исследование уровня гликированного гемоглобина у пациентов с подозрением на диабет, - пояснила Татьяна Голикова. - При этом уже сейчас в программу госгарантий оказания медицинской помощи и в бюджет ФФОМС заложены дополнительные деньги на проведение второго этапа диспансеризации, во время которого пациентов обследуют более углубленно".

Проведение такого анализа более информативно по сравнению с рутинным исследованием на наличие глюкозы в крови.

"Во всем мире это исследование является ключевым не только для диагностики, с его помощью определяется эффективность лечения, - сообщил президент ГНИЦ эндокринологии, академик РАН Иван Дедов. - Регулярное проведение анализа на гликогемоглобин дает возможность мониторить состояние больного и корректировать лечение".

Кроме того, отметил академик Дедов, рассчитав среднюю величину этого показателя у всех больных сахарным диабетом в регионе можно понять, насколько грамотно выстроена там работа эндокринологической службы.

По мнению Ивана Дедова, для улучшения ситуации нужно усилить работу эндокринологической службы: в каждом регионе должен быть центр по сахарному диабету, кабинеты для помощи больным с осложнениями - ринопатией, нефропатией, диабетической стопой. Да, собственно, и эндокринологов должно быть больше - сейчас их во многих регионах не хватает.

"У нас была целевая федеральная программа с 1996 по 2012 годы, созданная по лекалам ВОЗ - это и референс-отделения, и система контроля, и школы пациентов. Эффект был потрясающий - уменьшилось количество больных на диализе, удается сохранять зрение, ампутации конечностей стали необходимы крайне редко, - отметил Дедов. - Ключевой момент: средняя продолжительность жизни у больных диабетом первого типа выросла с 30-35 лет до 57, второго типа - с 50-65 лет до 76".

Нужно подумать и о детях - со следующего года, сообщила вице-премьер, им будут доступны инновационные помпы, регулирующие подачу инсулина при изменении уровня глюкозы в крови. А Дедов, в свою очередь, предложил подумать о закупке современных бесконтактных глюкометров - используя их, ребенку не нужно будет прокалывать пальцы по десятку раз на дню.

Источник: РГ